Példátlan csapadékhiányt mértek a magyar vízgyűjtőn. 2026. január 1. és október 31. között a szokásos 493,1 milliméter helyett mindössze 222,3 milliméter csapadék érkezett a Zagyva–Tarna vízgyűjtőjére. Az 1985 óta tartó mérések korábbi negatív rekordját 1992-ben jegyezték fel, akkor 314,4 milliméter hullott – írta a Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatósága.

Történelmi méretű a csapadékhiány: aggasztó adatok érkeztek a magyar vízgyűjtőről / Fotó: Mártonfai Dénes / MW (Képünk illusztráció)

Rekordot döntött a csapadékhiány a vegetációs időszakban is

Április elejétől szeptember végéig csupán 106,8 milliméter csapadék esett a területen. Ez messze elmarad a korábbi, 1992-ben feljegyzett 183,1 milliméteres negatív rekordtól. Összehasonlításként: 2010 azonos időszakában 716,7 milliméter esőt mértek.

A 2025. november 1-jétől 2026. október 31-ig tartó hidrológiai évben összesen 295,8 milliméter csapadék hullott, ami a sokéves átlag 51 százaléka. Ezzel az 1986-ban kezdődött megfigyelések legsivárabb hidrológiai évét zárta a Zagyva–Tarna vízgyűjtője.