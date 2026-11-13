29 éves rekordot döntött meg a Charles ciklon Magyarországon

Új országos napi csapadékrekord született november 12-én, csütörtökön Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. A Komárom-Esztergom megyei Tardoson 66 milliméter csapadékot mértek, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi rekord.

A november 12-i csapadékrekord Tardoson dőlt meg

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A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint csütörtökön nyugat felől érkező ciklonális rendszerek több hullámban hoztak csapadékot a Kárpát-medencébe.

A nap első felében elsősorban az ország déli területein esett az eső, délután azonban megérkezett a Charles ciklon kiterjedt csapadékzónája, amely országszerte jelentős mennyiségű esőt hozott.