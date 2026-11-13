ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fidesz-KDNP a tiszás ügynökbotrány körülményeinek feltárására

Rendkívüli

Gyalogost gázoltak halálra a Váci úton, a rendőrség figyelmeztetést adott ki

csapadékrekord

29 éves rekordot döntött meg a Charles ciklon Magyarországon

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jelentős mennyiségű eső érkezett csütörtökön Magyarországra. A Charles ciklon hatására országszerte kiadós esőzések alakultak ki, és megdőlt a november 12-i országos csapadékrekord is. A HungaroMet pénteki tájékoztatása szerint a korábbi, csaknem három évtizedes rekordot egy Komárom-Esztergom megyei településen mérték túl.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
csapadékrekordidőjárásKomárom-Esztergom megyeeső

Új országos napi csapadékrekord született november 12-én, csütörtökön Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. A Komárom-Esztergom megyei Tardoson 66 milliméter csapadékot mértek, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi rekord.

A november 12-i csapadékrekord Tardoson dőlt meg
A november 12-i csapadékrekord Tardoson dőlt meg
Fotó: Pexels / Illusztráció

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint csütörtökön nyugat felől érkező ciklonális rendszerek több hullámban hoztak csapadékot a Kárpát-medencébe.

A nap első felében elsősorban az ország déli területein esett az eső, délután azonban megérkezett a Charles ciklon kiterjedt csapadékzónája, amely országszerte jelentős mennyiségű esőt hozott.

Közel három évtizedes rekord dőlt meg

A HungaroMet adatai szerint Tardoson összesen 66 milliméter csapadék hullott, ami négyzetméterenként 66 liter víznek felel meg.

A november 12-re vonatkozó korábbi országos csapadékrekord 61 milliméter volt, amelyet 1997-ben, a Zala megyei Letenyén regisztráltak. A csütörtöki mérés így 5 milliméterrel haladta meg az eddigi legmagasabb értéket, és egy 29 éve fennálló napi rekordot döntött meg.

 

 

Szóljon hozzá!