29 éves rekordot döntött meg a Charles ciklon Magyarországon

Új országos napi csapadékrekord született november 12-én, csütörtökön Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. A Komárom-Esztergom megyei Tardoson 66 milliméter csapadékot mértek, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi rekord.
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint csütörtökön nyugat felől érkező ciklonális rendszerek több hullámban hoztak csapadékot a Kárpát-medencébe.
A nap első felében elsősorban az ország déli területein esett az eső, délután azonban megérkezett a Charles ciklon kiterjedt csapadékzónája, amely országszerte jelentős mennyiségű esőt hozott.
Közel három évtizedes rekord dőlt meg
A HungaroMet adatai szerint Tardoson összesen 66 milliméter csapadék hullott, ami négyzetméterenként 66 liter víznek felel meg.
A november 12-re vonatkozó korábbi országos csapadékrekord 61 milliméter volt, amelyet 1997-ben, a Zala megyei Letenyén regisztráltak. A csütörtöki mérés így 5 milliméterrel haladta meg az eddigi legmagasabb értéket, és egy 29 éve fennálló napi rekordot döntött meg.