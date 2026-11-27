A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint a csőtörés az Alkotás utca és a Márvány utca kereszteződésénél történt: egy 200 milliméter átmérőjű azbesztcement vezeték fala sérült meg. A szakemberek hajnali 2 óra 56 perckor leválasztották a sérült csőszakaszt a hálózatról, majd megkezdték a feltárást. A munkát a nappali műszak folytatta.

Csőtörés a XII. kerületben: szükségkutat helyeztek ki (Képünk illusztráció)

Fotó: Pixabay

A péntek hajnalban közzétett TikTok-videón jól látszik, ahogy a víz végigömlik a XII. kerületi Márvány utcán.

Mikor állhat helyre a vízellátás a csőtörés után?

A Vízművek a tájékoztatás kiadásakor arra számított, hogy az érintett ingatlanokban kora délutánra állhat helyre a vízellátás. Addig a Márvány utca és a Győri út sarkán, a tűzcsapra szerelt szükségkútnál lehet vizet vételezni.