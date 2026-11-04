Veszélyes anyag miatt riadóztatnak az Auchannál: ha ilyen terméket vettél, semmiképp ne edd meg

Fontos figyelmeztetést adott ki a Nébih: határérték feletti alkaloidtartalom miatt visszahívták az Auchan egyik népszerű élelmiszerét. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket semmiképpen ne fogyasszák el.
Határérték feletti alkaloidtartalom miatt visszahívták az "Auchan darált mák 200 g" elnevezésű terméket a boltokból. Erről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán tájékoztatta az MTI-t.
Termékvisszahívás az Auchannál: határérték feletti alkaloidtartalom miatt hívták vissza a darált mákot
A termékek gyártója a Gilan Trading Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft.
A Néhih oldalán arra kéri a vásárlókat, hogy a L49 tételszámú és 2027.02.19., 2027.03.12., 2027.04.14. minőségmegőrzési idejű, 200 grammos terméket ne fogyasszák el.
A terméket bármely Auchan üzletbe vissza lehet vinni a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül.