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auchan darált mák

Veszélyes anyag miatt riadóztatnak az Auchannál: ha ilyen terméket vettél, semmiképp ne edd meg

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Fontos figyelmeztetést adott ki a Nébih: határérték feletti alkaloidtartalom miatt visszahívták az Auchan egyik népszerű élelmiszerét. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket semmiképpen ne fogyasszák el.
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Határérték feletti alkaloidtartalom miatt visszahívták az "Auchan darált mák 200 g" elnevezésű terméket a boltokból. Erről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán tájékoztatta az MTI-t.

Termékvisszahívás az Auchannál: határérték feletti alkaloidtartalom miatt hívták vissza a darált mákot
Termékvisszahívás az Auchannál: határérték feletti alkaloidtartalom miatt hívták vissza a darált mákot Fotó: Nébih

Termékvisszahívás az Auchannál: határérték feletti alkaloidtartalom miatt hívták vissza a darált mákot

A termékek gyártója a Gilan Trading Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft.

A Néhih oldalán arra kéri a vásárlókat, hogy a L49 tételszámú és 2027.02.19., 2027.03.12., 2027.04.14. minőségmegőrzési idejű, 200 grammos terméket ne fogyasszák el.

A terméket bármely Auchan üzletbe vissza lehet vinni a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül.

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