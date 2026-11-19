Tizenhárom főre fogyatkozott a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára pályázók száma, miután csütörtöki meghallgatása kezdetén bejelentette visszalépését Dávid-Joó Zsanett.

Visszalépett Dávid-Joó Zsanett / Fotó: MW

Visszalépett Dávid-Joó Zsanett

Az M1 Híradójának korábbi műsorvezetője elmondta, anyaga benyújtása után a cég vezetése jelezte, hogy munkaviszonya megszüntetését tervezi, ő pedig elvesztette a hitét abban, hogy fel lehet építeni egy olyan közmédiát, amelyben független döntések születnek.

Csütörtök reggel kezdődött a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére pályázók meghallgatása, amely egyenes adásban, a Független Közmédia Testület (FKT) honlapján figyelemmel követhető.

A vállalat tulajdonosi jogait gyakorló testület azt a 14 jelentkezőt hallgatja meg két napon keresztül, sorsolással kialakított sorrendben, aki érvényes pályázatot adott be. Korábban 13 aspiráns dokumentációját találta érvénytelennek a grémium.

Az FKT csütörtök reggel azt közölte a honlapján, hogy a nap folyamán sorrendben Herman Péter Dániel, Bakonyi Péter, Dávid-Joó Zsanett, Kert Attila, Malcsiner Maximilian Péter, Kertész György, Horváth Dori Gábor és Papp Réka Kinga mutathatja be koncepcióját és válaszolhat a feltett kérdésekre egy-egy órában. A többi jelöltet - Amin Zoltánt, Bakó Lajost, Fischer Andrást, Pusztai Ferencrt, Szabó Stein Imrét és Tóth Zoltán Andrást - pénteken hallgatják meg - írja az MTI.

A közmédia egyébként tagadja, hogy pályázata miatt bocsátották volna el Dávid-Joót.

Az MRTV a Media1-nek írta meg, miszerint Dávid-Joó Zsanett munkaviszonyának megszüntetése a 2026. november 2-án megkezdett csoportos létszámcsökkentés része. Dávid-Joó Zsanett erről 2026. október 2-án előzetes tájékoztatást kapott. A közmédia 2026. november 9-én kérte, hogy ezzel kapcsolatban személyesen jelenjen meg a munkahelyén. Mivel ezt nem tette meg, a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos írásbeli értesítést még aznap postán küldte meg számára. A vezérigazgatói pályázatok benyújtási határideje november 12-én éjfélkor járt le. Az értesítés így azelőtt ment ki, hogy egyáltalán ismert lett volna, ki nyújt be pályázatot - írja a 444.