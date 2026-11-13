Hivatalos: nem kell ledolgozni december 24-ét, újabb szabadnapot kapnak a magyarok

Megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet: a Magyar Közlöny pénteki számában olvasható jogszabály alapján 2026. december 12-e nem lesz munkanap.

December 24. munkaszüneti nap: december 12-én sem kell dolgozni Fotó: Gábor Zoltán

December 24. munkaszüneti nap: december 12-én sem kell dolgozni

Az Országgyűlés november 3-án egyhangúlag fogadta el azt a kormánypárti törvényjavaslatot, amely alapján már az idén munkaszüneti nap lesz december 24-e.

Az indoklás szerint december 24-e a magyar társadalomban a karácsonyi ünnepkör szerves része: a családok együttlétének, az ünnepi készülődésnek és a közösségi, vallási hagyományok megélésének kiemelt napja; a munkaszüneti nappá nyilvánítás kiszámítható, évről évre azonos jogi helyzetet teremt, és nem teszi szükségessé, hogy december 24-e pihenőnapként történő kiadása minden évben a munkaszüneti napok körüli munkarend átrendezésétől függjön.

A munka törvénykönyve a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert hatalmazza fel arra, hogy évente rendeletben szabályozza az általános munkarendben dolgozók munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatt szükséges módosítását.

A szociális és családügyi miniszter pénteken megjelent rendelete hatályon kívül helyezte a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 2025-ös NGM-rendeletnek azt a pontját, amely 2026. december 12-ét, szombatot nyilvánította munkanapnak a december 24-i pihenőnap helyett.

A törvénymódosítás alapján azonban az idén már nem kell ledolgozni december 24-ét, így december 12-e munkaszüneti nap lesz.