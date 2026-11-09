Kész, ennyi volt: betiltják a meztelen fürdőzést a népszerű magyar tónál

Fontos közleményt adott ki Délegyháza Község Önkormányzata a V. tó jövőjéről. A tájékoztatás szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság a tó használatáról és járulékos kérdéseiről szóló szerződést érvénytelennek nyilvánította – olvasható Délegyháza közösségi oldalán.

Fontos közleményt adott ki Délegyháza Község Önkormányzata a V. tó jövőjéről.

Fotó: Origo

A döntés nyomán az önkormányzat új elképzelések mentén hasznosítaná a területet. A cél az, hogy a tó a lakosság szélesebb köre számára is elérhető legyen, és lehetőséget biztosítson a vízi sportok gyakorlására.

Délegyháza: nem lehet meztelenül fürödni

Az önkormányzat közleményében külön kitért a meztelenül történő fürdőzésre és tartózkodásra.

A helyi, közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet értelmében az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon tilos a naturista életmód gyakorlása és a ruha nélküli tartózkodás.

A közlemény értelmében szabály megsértése esetén helyszíni bírságot, valamint figyelmeztetést is alkalmazhatnak, ha attól a jövőbeni jogkövető magatartás várható.

Vízi sportoké lehet a főszerep

A település vezetése a V. tavat a jövőben elsősorban közösségi célokra szeretné megnyitni. Az elképzelések között szerepel a csónakázás, a SUP-ozás és más vízi sportok lehetőségének biztosítása.

Az önkormányzat azt is megvizsgálja, hogy a tó vízmennyiségét felhasználhatnák-e a többi helyi tó vízpótlására. A közlemény szerint ez az egyetlen olyan önkormányzati tulajdonú tó, amely körül nincsenek lakóházak.

A tervezett hasznosítás pontos részleteiről és ütemezéséről egyelőre nem közöltek további információkat.

Felháborodást váltott ki az önkormányzat döntése

A bejelentés több helyi lakos körében is felháborodást váltott ki. A közösségi médiában többen kifogásolták, hogy éppen azt a naturista közösséget érinti a változás, amely szerintük évtizedek óta hozzájárul Délegyháza ismertségéhez és turisztikai bevételeihez.

Egy hozzászóló úgy fogalmazott, hogy

a naturista életmód a település egyik meghatározó sajátossága, ezért érthetetlennek tartja annak korlátozását.

Mások arra figyelmeztettek, hogy a döntés tovább mélyítheti a helyiek közötti ellentéteket, miközben a tavak vízszintjének csökkenése is komoly problémát jelent.