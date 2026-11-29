A Budapesti Közművek BDK Közvilágítási Divíziója advent 1. vasárnapján, november 29-én kapcsolja fel a karácsonyi díszvilágítást a fővárosi területeken. A fények a közvilágítással együtt, sötétedéskor gyúlnak fel, ünnepi díszbe öltöztetve a várost az elkövetkező bő egy hónapra.

November 29-én kapcsolják fel a karácsonyi díszvilágítást a fővárosi területeken

Fotó: Budapesti Közművek

A BDK idén is 8 fővárosi helyszín ünnepi díszvilágításáról gondoskodik közszolgáltatási szerződése keretében: a Váci utcán, az Erzsébet téren, a Városháza parkban, az Andrássy úton, a Nagymező utcában, a Liszt Ferenc, a Batthyány és a Clark Ádám téren idén november 29-én, az adventi időszak 1. vasárnapján kapcsolják be a karácsonyi díszítő elemeket.

Mivel a lámpák fénymérő szenzorral vezérelve, automatikusan kapcsolódnak, a díszvilágítás indulására az aznapi fényviszonyoktól függően, délután 4 óra körül kerül sor.

Az előkészületi munkák már októberben megkezdődtek, a világító elemek felszerelésére pedig november folyamán került sor. A Budapesti Közművek munkatársai éjszakánként dolgoztak, hogy emelőkosaras járműveik a nappali forgalmat ne akadályozzák.

Fotó: Budapesti Közművek

A fővárosi helyszínek mellett a BDK a kerületi önkormányzatok megrendelésére is telepít ünnepi díszvilágítást Budapest 18 kerületében, valamint a Városligeti Műjégpályánál. A Vörösmarty téren és a Városligetben, továbbá két kerületben már égnek a karácsonyi fények, a többi helyszínen pedig december 6-ig történik meg a díszvilágítás beüzemelése.

Az indulást követően a fények minden nap sötétedéstől napkeltéig világítanak, egészen Vízkeresztig, január 6-ig.

Fotó: Budapesti Közművek

Több ezer LED-et használnak a díszvilágításhoz

A Társaság a fák védelme érdekében az Andrássy úton mellőzi a fák ágainak füzérezését, ehelyett a fatörzsekre, illetve a közvilágítási oszlopok között kifeszített tartókra helyezik a motívumokat. A Budapesti Közművek Főkert Kertészeti Divíziójának szakmai iránymutatása alapján ezt az eljárást javasolja a kerületi önkormányzatoknak is.

Jellemzően környezetbarát megoldásokat alkalmaznak, a díszek nagyrészt fapellet és alumínium felhasználásával készültek, így életciklusuk végén részben újrahasznosíthatóak.

Idén összesen mintegy 3600 db karácsonyi világító elemet helyez ki a Társaság városszerte, amelyek mindegyike energiatakarékos LED-es világítással készült. Összfogyasztásuk a bő egy hónapos üzemelési időszak alatt 117.500 kWh-ra tehető, ami a 2000-es évek elején alkalmazott megoldások energiafelhasználásának körülbelül a tizede.