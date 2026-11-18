Ezt tervezte negyedik színházigazgatói ciklusában Dörner György

A kizárólag magyar szerzők műveire épülő színház gondolata Csurkával együtt fogalmazódott meg, és a koncepció mindvégig működött is, a teátrum szinte minden előadása nagy sikerrel, telt házzal ment. Az évek során kialakult az Újszínház saját közönsége, a nézők kötődnek az intézményhez, vannak, akik valamennyi előadásukat megnézik.

A Négyszemközt Andor Évával című podcast harmadik adásának vendége a negyedik színházigazgatói ciklusában szeretett volna az utánpótlás nevelésére fókuszálni. Mint mondta, szerencsére vannak olyan fiatal, tehetséges, konzervatív értékrendet képviselő művészek, akikre rá lehetett volna bízni a 2012 februárjában megkezdett munka folytatását.