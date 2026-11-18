– Dörner Györgyöt 15 év után nem választották újra az Újszínház igazgatójának, így ez lesz a beszélgetésünk vezérfonala – tájékoztatta az Origót Andor Éva. A műsorvezető hozzátette: Dörnernek nem voltak illúziói, tudta, hogy politikai meggyőződése miatt nem fogják meghosszabbítani a megbízását. Elmondása szerint azért pályázott mégis, mert ha csak 1 százalék esélye is lett volna annak, hogy be tudja fejezni azt a munkát, amit még Csurka Istvánnal közösen dolgoztak ki, már megérte kandidálni.
Ezt tervezte negyedik színházigazgatói ciklusában Dörner György
A kizárólag magyar szerzők műveire épülő színház gondolata Csurkával együtt fogalmazódott meg, és a koncepció mindvégig működött is, a teátrum szinte minden előadása nagy sikerrel, telt házzal ment. Az évek során kialakult az Újszínház saját közönsége, a nézők kötődnek az intézményhez, vannak, akik valamennyi előadásukat megnézik.
A Négyszemközt Andor Évával című podcast harmadik adásának vendége a negyedik színházigazgatói ciklusában szeretett volna az utánpótlás nevelésére fókuszálni. Mint mondta, szerencsére vannak olyan fiatal, tehetséges, konzervatív értékrendet képviselő művészek, akikre rá lehetett volna bízni a 2012 februárjában megkezdett munka folytatását.
A Kossuth-díjas színművész saját jövőjéről is szót ejtett Andor Évának, aki kiemelte, azért szeret különösképpen Dörnerrel beszélgetni, mert mindig mindenről kertelés nélkül, már-már brutálisan őszintén mondja el a véleményét. Andor Éva megjegyezte, Dörner magánéletében és színházi munkájában is kiemelt jelentősége van az istenhitnek és a transzcendenciának, amelyről ugyancsak lesz szó a beszélgetés során.
– És természetesen szóba kerül hazánk jelene is; a művész szerint Magyarország ma gazdasági és kulturális értelemben is gyarmati sorban van, hiszen kénytelen a Nyugat-Európából ránk erőltetett mainstream irányvonalat követni az élet minden területén – árulta el a podcast háziasszonya.