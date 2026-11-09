Kivonul Magyarországról a Dott rollerbérlő, a Revolut-előfizetők is rosszul járhatnak

A Dott tájékoztatása szerint 2026. november 15-től befejezi magyarországi szolgáltatását. A változás már Budapesten is érzékelhető: a cég november 1-jén elszállította a bérelhető rollereit a fővárosból.

Kivonul Magyarországról a Dott - Illusztráció / Fotó: Pixabay

A Dott korábban TIER néven is ismert volt, és több magyarországi településen kínált elektromosroller-bérlési lehetőséget.

Gödöllő önkormányzata november 5-én számolt be arról, hogy a vállalat tájékoztatta őket a szolgáltatás megszüntetéséről – írja a Revb.

A Revolut Premium és Metal ügyfelei is érintettek

A Dott különösen érdekes partneri ajánlatként jelent meg a Revolut kínálatában október közepén. A Premium, Metal és Ultra előfizetők havonta egy ingyenes utazást vehettek igénybe, a csomagjuktól függően 15, 20 vagy 30 perces időtartamban.

A kedvezmény a roller feloldási díját is tartalmazta.

A Dott magyarországi kivonulásával azonban ez az előny itthon már nem lesz használható. A Revolut tájékoztatója szerint a kedvezmény továbbra is elérhető lehet azokban a külföldi városokban, ahol a szolgáltató működik.

Külföldön még használható maradhat a Dott-kedvezmény

A Revolut előfizetői tehát nem feltétlenül veszítik el teljesen a Dott-kedvezményt, de Magyarországon nem tudják majd igénybe venni. Aki külföldön jár olyan városban, ahol a Dott továbbra is jelen van, ott felhasználhatja az előfizetéséhez kapcsolódó ingyenes utazást.