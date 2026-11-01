Nyomozást indított a rendőrség: szöget tettek a halloweenező gyerekek édességébe Gyömrőn

Sokkoló felfedezést fogadta a szülőket és a gyerekeket a gyömrői Liget lakóparkban hagyományos, lakók által szervezett halloweeni édességgyűjtés után. A hírek szerint legalább 3 édességben találtak életveszélyes idegen tárgyakat, köztük egy szöget.

Nyomoz a rendőrség a halloweeni édességbe rejtett tárgyak miatt. Fotó: Gyömrő Város Önkormányzata

Az első esetet egy figyelmes kislány vette észre: egy csokoládépapírba utólag, szándékosan becsomagolt tejkaramellába hegyes fémszöget rejtettek. A gyermek éberségének köszönhetően nem történt súlyos sérülés. A szülők jelzése után a városvezetés azonnal értesítette a lakosságot és a hatóságokat.

Eleinte mindenki abban reménykedett, hogy elszigetelt esetről van szó, azonban a lakossági felhívást követően újabb megdöbbentő esetekre derült fény.

Nyomoz a rendőrség a halloweeni édességbe rejtett tárgyak miatt

Kisberk Szabolcs polgármester a Blikknek megerősítette, hogy a Liget lakóparkból immár legalább három különálló esetről van tudomásuk. A korábban talált hegyes fémszög mellett az egyik édességben egy eltört műanyag csavarra emlékeztető tárgyat, egy kókuszos cukorban pedig egy további idegen anyagot találtak.

A városvezetés hivatalból megtette a feljelentést, a rendőrség pedig ismeretlen tettes ellen indított nyomozást az ügyben. Az önkormányzat szigorú figyelmeztetést adott ki a családoknak: nyomatékosan kérik a szülőket, hogy egyetlen édességet se engedjenek ellenőrizetlenül megenni, és tüzetesen vizsgálják át a zacskók tartalmát, különösen a sérült vagy gyanúsan átcsomagolt darabokat. Mindemellett, ha bárki hasonlót talál, haladéktalanul értesítse a polgármesteri hivatalt vagy a rendőrséget.