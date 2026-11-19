A Kisalföld azt írja, hogy az égi jelenségek sora november 20-án a Merkúr kedvező láthatóságával folytatódik. A bolygót 6 óra 22 perckor lehet érdemes keresni, este 20 óra 35 perckor pedig a Hold és a Szaturnusz közelsége kínál látványosságot.

Égi jelenségek novemberben: szuperhold és bolygóháromszög jön.

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Szuperhold vezeti az égi jelenségek sorát

A szuperhold november 24-én érkezik: a telihold 15 óra 53 perckor mindössze 360 354 kilométerre lesz a Földtől. Este 18 órakor a Hold az Alcyone közelében látszik majd, a két égitestet 3,5 fok választja el egymástól.

November 22-én hajnalban a Regulus, a Mars és a Jupiter egyenlő szárú háromszöget rajzol az égre.

Ugyanez a hármas november 25-én már derékszögű háromszögként jelenik meg. Ezen a napon várható a Vénusz legnagyobb fényessége is a hajnali égbolton.

November 28-án éjszaka a Hold áthalad a Praesepe halmazon, és 22 csillagot takar el. A hónapot újabb különleges alakzat zárja: november 30-án 6 órakor a Mars, a Regulus, a Jupiter és a Hold laza paralelogrammát formáz majd.