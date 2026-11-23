Elkészült az MBH Index 2026-os élhetőségi felmérése, amelyben Magyarország 175 járását vizsgálták, Budapestet egy járásként kezelve. A nyolc szempont között az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a vásárlási lehetőségek, a munkaerőpiac, a lakáspiac és a zöld környezet is szerepel.

Megvan Magyarország 2026-os élhetőségi rangsora: a Balatonfüredi járás végzett az első helyen.

Fotó: Hédi Tumbász / MW

A Balatonfüredi járás lett Magyarország legélhetőbb térsége

Az első helyet

a Balatonfüredi járás szerezte meg.

A térség a zöld környezet mutatójában országosan is első lett, kultúrában és vásárlási lehetőségekben pedig a második helyen végzett. Oktatásban és egészségügyben szintén az első ötödben szerepel.

A lakáspiaci mutatója ugyanakkor gyengébb lett, mivel a magas lakásárak miatt a helyi jövedelmekhez képest nehezebb ingatlant vásárolni. A bűnözési mutatóban is a rangsor második felében végzett.

A második helyen a Keszthelyi járás zárt 90,7 ponttal.

Teljesítménye kiegyensúlyozott volt: egészségügyben hatodik, vásárlási lehetőségekben harmadik, kultúrában pedig tizedik lett.

A harmadik Budakeszi, a negyedik Veszprém lett.

A Budakeszi járás a munkaerőpiaci mutatóban országosan első, a Veszprémi pedig oktatásban végzett az élen. A két járás között mindössze 0,02 pont volt a különbség.

Itt a teljes top 10

A rangsor élmezőnye rendkívül szoros: a harmadik és a tizedik helyezett között mindössze három pont a különbség.

A Szentendrei járás zöld környezetben a negyedik, munkaerőpiacon pedig a hetedik helyet szerezte meg. A Pécsi járás egészségügyben országosan első lett, míg Eger oktatásban és kultúrában is bekerült a legjobb tízbe. Debrecen oktatásban második, egészségügyben ötödik lett. A Szobi járás zöld környezetben harmadik, lakáspiacon pedig kilencedik helyen végzett.

Budapest csak a 14. helyen végzett

A főváros összesítésben a 14. helyet szerezte meg. Oktatásban harmadik, a munkaerőpiaci mutató alapján pedig negyedik lett. A kulturális mutatóban ugyanakkor csak az 51. helyen végzett, a lakáspiacon pedig a 128. helyet szerezte meg. A jelentés szerint a kulturális eredményt az is befolyásolja, hogy a fővárosi intézmények nagy lakosságszámon oszlanak meg.

Budapest a bűnözési mutatóban a rangsor végén, a zöld környezet tekintetében pedig a középmezőnyben szerepel.

A területi különbségek is látványosak: az első 30 helyezett közül 19 dunántúli járás, míg az utolsó 30 helyből 27 a Dunától keletre található. Ezek közül 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg, hét pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járás.