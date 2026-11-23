Elkészült az MBH Index 2026-os élhetőségi felmérése, amelyben Magyarország 175 járását vizsgálták, Budapestet egy járásként kezelve. A nyolc szempont között az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a vásárlási lehetőségek, a munkaerőpiac, a lakáspiac és a zöld környezet is szerepel.
A Balatonfüredi járás lett Magyarország legélhetőbb térsége
Az első helyet
a Balatonfüredi járás szerezte meg.
A térség a zöld környezet mutatójában országosan is első lett, kultúrában és vásárlási lehetőségekben pedig a második helyen végzett. Oktatásban és egészségügyben szintén az első ötödben szerepel.
A lakáspiaci mutatója ugyanakkor gyengébb lett, mivel a magas lakásárak miatt a helyi jövedelmekhez képest nehezebb ingatlant vásárolni. A bűnözési mutatóban is a rangsor második felében végzett.
A második helyen a Keszthelyi járás zárt 90,7 ponttal.
Teljesítménye kiegyensúlyozott volt: egészségügyben hatodik, vásárlási lehetőségekben harmadik, kultúrában pedig tizedik lett.
A harmadik Budakeszi, a negyedik Veszprém lett.
A Budakeszi járás a munkaerőpiaci mutatóban országosan első, a Veszprémi pedig oktatásban végzett az élen. A két járás között mindössze 0,02 pont volt a különbség.
Itt a teljes top 10
A rangsor élmezőnye rendkívül szoros: a harmadik és a tizedik helyezett között mindössze három pont a különbség.
A Szentendrei járás zöld környezetben a negyedik, munkaerőpiacon pedig a hetedik helyet szerezte meg. A Pécsi járás egészségügyben országosan első lett, míg Eger oktatásban és kultúrában is bekerült a legjobb tízbe. Debrecen oktatásban második, egészségügyben ötödik lett. A Szobi járás zöld környezetben harmadik, lakáspiacon pedig kilencedik helyen végzett.
Budapest csak a 14. helyen végzett
A főváros összesítésben a 14. helyet szerezte meg. Oktatásban harmadik, a munkaerőpiaci mutató alapján pedig negyedik lett. A kulturális mutatóban ugyanakkor csak az 51. helyen végzett, a lakáspiacon pedig a 128. helyet szerezte meg. A jelentés szerint a kulturális eredményt az is befolyásolja, hogy a fővárosi intézmények nagy lakosságszámon oszlanak meg.
Budapest a bűnözési mutatóban a rangsor végén, a zöld környezet tekintetében pedig a középmezőnyben szerepel.
A területi különbségek is látványosak: az első 30 helyezett közül 19 dunántúli járás, míg az utolsó 30 helyből 27 a Dunától keletre található. Ezek közül 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg, hét pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járás.
A 2026-os rangsort megújult módszertannal készítették. A korábbi lakásmegfizethetőségi mutatót egy összetettebb lakáspiaci mutató váltotta fel, amely a lakásállomány minőségét és megújulását is figyelembe veszi. Új szempontként bekerült a zöld környezet is. Az idei eredmények ezért a korábbi évek rangsoraival közvetlenül nem hasonlíthatók össze.