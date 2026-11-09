Tragédia Kazincbarcikán: elhunyt a gázüzem egyik dolgozója

Halálos baleset történt hétfő reggel a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén, melynek során elhunyt a gázüzem egyik dolgozója. A szomorú hírt a cég erősítette meg az RTL Híradó megkeresésére, kiemelve, az esetet követően azonnal biztosították a területet, valamint leállították az üzem működését is.

Elhunyt a kazincbarcikai gázüzem egyik dolgozója / Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Tragikus balesetben elhunyt a kazincbarcikai gázüzem egyik dolgozója

A helyzet nem jelent további kockázatot sem a dolgozókra, sem a közelben élőkre, sem a környezetre.

- hangsúlyozták.

A piacvezető ipari, orvosi és speciálisgáz-szállító vállalat azt is közölte, hogy szorosan együttműködnek a hatóságokkal, és részvétüket fejezték ki elhunyt kollégájuk családjának és munkatársainak.

Az információt az MTI megkeresésére Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette. Azt mondta: a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és egyelőre nem tudnak bővebb tájékoztatást adni.



Halálos tragédia történt 2026. november 9-én, hétfő hajnalban Nyíregyházán is. Ekkor egy benzinkútnál várakozó autóba csapódott egy másik gépkocsi. A balesetben egy 20 éves fiatalember vesztette életét.



