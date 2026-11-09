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tragédia

Tragédia Kazincbarcikán: elhunyt a gázüzem egyik dolgozója

2 órája
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Halálos baleset történt a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén. A cég közleménye szerint a gázüzem egyik dolgozója elhunyt, majd ezt követően leállították az üzem működését. Hangsúlyozták, a helyzet nem jelent további kockázatot sem a dolgozókra, sem a közelben élőkre, sem pedig a környezetre. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
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Halálos baleset történt hétfő reggel a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén, melynek során elhunyt a gázüzem egyik dolgozója. A szomorú hírt a cég erősítette meg az RTL Híradó megkeresésére, kiemelve, az esetet követően azonnal biztosították a területet, valamint leállították az üzem működését is.

gyertya, gyász, elhunyt
Elhunyt a kazincbarcikai gázüzem egyik dolgozója / Fotó: Dilaksi Rajan /  Pexels 

Tragikus balesetben elhunyt a kazincbarcikai gázüzem egyik dolgozója

A helyzet nem jelent további kockázatot sem a dolgozókra, sem a közelben élőkre, sem a környezetre.

- hangsúlyozták.

A piacvezető ipari, orvosi és speciálisgáz-szállító vállalat azt is közölte, hogy szorosan együttműködnek a hatóságokkal, és részvétüket fejezték ki elhunyt kollégájuk családjának és munkatársainak.

Az információt az MTI megkeresésére Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette. Azt mondta: a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és egyelőre nem tudnak bővebb tájékoztatást adni.
 

Halálos tragédia történt 2026. november 9-én, hétfő hajnalban Nyíregyházán is. Ekkor egy benzinkútnál várakozó autóba csapódott egy másik gépkocsi. A balesetben egy 20 éves fiatalember vesztette életét.

 


 

 

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