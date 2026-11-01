Ellopták egy magyar nő kerekesszékét egy spanyol reptéren

Több mint egymillió forintba kerülő kerekesszéket loptak el egy magyar nőtől a malagai repülőtéren. A család kártérítést vár a WizzAirtől, a spanyol rendőrség nyomoz az ügyben – derült ki az RTL Híradóból.

Fotó: Jakub Pabis / Pexels

Lakatos Emese annak köszönhetően utazott ki Spanyolországba, hogy nyert a Wizz Air Budapesti félmaratonon, ahol egy speciális eszközzel, handbike-kal, azaz kézi hajtású biciklivel vett részt. Az érem mellé a légitársaságtól kuponokat kapott, ennek köszönhetően utazott ki családjával Spanyolországba.

A reptéren azonban szembesültek vele, hogy a kerekesszéke eltűnt. A riport szerint a 30 éves nő öt évet várt a több mint egymillió forint értékű új kerekesszékére, amelyet két héttel az utazás előtt készült el. A gépen nem utazott más kerekesszékes, így az a lehetőség nem merült fel, hogy összecserélték mással.

A nő édesanyja szerint az egyik spanyol dolgozó tanúja volt annak, mi történt: látta, ahogy valaki ül a székben, majd kísérője társaságában sietősen távozik a reptérről. Az ott dolgozók azt mondták a családnak, hogy majd telefonon értesítik őket, ha újra látják a kerekesszéket. Az eltűnést jelentették a spanyol rendőrségnek is. A kerekesszéket azóta sem találták meg, és a légitársaságtól sem kaptak kártérítést. Lakatos Emese úgy tudott Spanyolországban közlekedni, hogy a reptéren kapott kölcsön egy kerekesszéket.

A Wizz Air a biztonsági kamerák felvételeire hivatkozva azt közölte, hogy a kerekesszéket a repülőgép ajtajához szállították, majd onnan tulajdoníthatták el vélhetően más utasok.