A téli szezon egyik legizgalmasabb kérdése mindig az első hó érkezése. Nos, van egy jó hírünk: könnyen lehet, hogy már nem kell sokáig várnunk rá.

A jövő héten megérkezhet az első hó Magyarországra?

Fotó: Pezzetta Umberto

Közeleg az első hó?

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön, november 26-án borult időre lehet számítani, de különösen a keleti országrészben átmeneti szakadozások, vékonyodások előfordulhatnak a felhőzetben. Nyugat, délnyugat felől csapadékzóna érkezik, így többfelé várható csapadék. Ennek halmazállapota még meglehetősen bizonytalan, de az eső mellett vegyes halmazállapotú csapadék, havazás sem kizárt, melyre nyugaton és északon mutatkozik jobb esély – írják, hozzátéve: a keleties szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában -4, +2, a maximum-hőmérséklet -1, +7 fok között valószínű.

A népi sóslat szerint elmarad a fehér karácsony az idén

Noha könnyen lehet, hogy az első hó megérkezik a jövő héten, sajnos a népi hiedelmek szerint idén nem havazással ünnepeljük majd a karácsonyt. A néphit szerint ugyanis ha Erzsébet napján, november 19-én esik, az enyhe telet jelent, ha azonban aznap havazik, akkor karácsonykor is havazni fog. Sajnos bizony aznap esős időnk volt, így elődeink bölcsességei alapján hiába reménykedünk fehér karácsonyban. Minderről itt írunk bővebben.