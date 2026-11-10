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oktatási hivatal

Véget ért az emelt szintű érettségi egyik fontos szakasza

3 órája
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Több mint 14 800 emelt szintű szóbeli vizsgát tettek le az érettségizők november 5. és 9. között. Az érettségi november 16-án a középszintű szóbelikkel folytatódik.
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oktatási hivatalszóbeliérettségi

Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák – közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel.

érettségi
Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák (a kép illusztráció).
Fotó: Bencsik Ádám / MW

A közlemény szerint november 5. és 9. között 118 helyszínen, 976 tantárgyi bizottság előtt, több mint 14 800 vizsgát tettek az érettségizők.

Az érettségi november 16. és 20. között 221 helyszínen, 275 bizottság előtt, több mint 10 000 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érintett középiskolákban és a kormányhivatalokban

– tették hozzá.

A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy októberben megjelent Magyarország legjobb gimnáziumainak friss rangsora.

 

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