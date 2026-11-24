Rendszerfejlesztést jelentettek be az Erste Banknál. A tájékoztatás szerint a karbantartás november 26-án, 22:00 órakor kezdődik és november 27-én hajnali háromkor ér véget: ebben az időszakban több szolgáltatásuk sem lesz elérhető.

Erste Bank: rendszerfejlesztést végeznek november 26-án / Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az Erste számos funkciója nem lesz elérhető

Az Erste Bank közleménye szerint a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, valamint az Erste TeleBank sem lesz elérhető, illetve a Vállalati NetBankot, az Electrát, az Erste Business MobilBankot, az SMS-szolgáltatásokat és az API-csatornát is érinti a leállás. Az online termékigénylés ugyancsak szünetel, ezért a bank ügyfeleinek érdemes előre elintézniük a szükséges banki műveleteket - írja a Rakéta.

Továbbra is elérhető szolgáltatás lesz viszont a bankkártyás fizetés és vásárlás POS-terminálokon keresztül, a belföldi ATM-es készpénzfelvétel és -befizetés, valamint a mobilegyenleg-feltöltés is. A MobilePay és a bank weboldalának szolgáltatásai szintén elérhetők maradnak. A teljes listát ITT lehet megtekinteni!

Az Erste azt is közölte, a tervezett rendszerfejlesztések a vonatkozó jogszabályok alapján bankszünnapnak minősülnek akkor is, ha a szolgáltatások csak néhány órára állnak le, és nem egy teljes napra.