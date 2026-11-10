Végre megérkezett az eső Magyarországra – de elég lesz a történelmi szárazság után?

Mikor áll el az eső Magyarországon?

Milyen időjárás várható szerdán és csütörtökön?

Segíthet a mostani eső a történelmi aszályon?

Mekkora csapadékhiány alakult ki Magyarországon 2026-ban?

Országszerte megérkezett az eső, sokan pedig már arra kíváncsiak, mikor lesz végre szárazabb az idő. A friss időjárás-előrejelzés szerint kedden fokozatosan megszűnik a tartós esőzés, de a következő napokban újabb csapadék érkezik. A hónapok óta tartó történelmi szárazság után azonban Magyarországnak nagy szüksége van az esőre. Kérdés, hogy a mostani csapadék mennyit segíthet az aszály enyhítésében.

Megérkezett az eső Magyarországra: Segíthet a történelmi aszály sújtotta országon a csapadékos időjárás? (illusztráció)

Fotó: Sándor Judit / MW

Mikor áll el az eső Magyarországon?

A HungaroMet előrejelzése szerint november 10-én, kedden országszerte borult, párás, sokfelé esős idő várható. Délutántól nyugat felől egyre több helyen megszűnik a csapadék, éjszakára pedig délen és keleten is eláll a tartós eső..

Szerdán továbbra is borult, párás időre számíthatunk, szitálás bárhol előfordulhat, reggel a fagyos területeken akár ónos szitálás is kialakulhat. Estétől dél, délnyugat felől ismét nő az eső és a záporok esélye.

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön már országszerte csapadék várható, miközben jelentős enyhülés érkezik: délután 11–21 fokot is mérhetünk.

Segíthet az eső a történelmi magyarországi aszályon?

Bár a tartós esőzés sokaknak kellemetlenséget okozhat, a csapadékra rendkívül nagy szüksége van Magyarországnak.

A HungaroMet adatai szerint 2026 első kilenc hónapja a legszárazabb volt az 1901-ben kezdődött mérések óta. Országos átlagban mindössze 251,7 milliméter csapadék hullott, ami 47 százalékkal marad el a sokéves átlagtól. Az ország jelentős részén 200–300 milliméteres hiány alakult ki, amiről a történelmi csapadékhiányról szóló cikkünkben is beszámoltunk.

A probléma már nyáron súlyossá vált. A rendkívüli hőség és a tartós szárazság együttes hatását a 126 éve nem látott aszályról szóló cikkünkben részletesebben bemutattuk. A vízhiány különösen érzékenyen érintette a mezőgazdaságot. Korábban a magyar mezőgazdaság jövőjét fenyegető problémákról is írtunk, de a következmények ennél jóval szélesebb körben jelentkeztek. Az aszály gazdasági hatásairól Hubai Imre kertészmérnök is beszélt a Hír TV-ben.