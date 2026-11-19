Ma már talán nehéz elhinni, ahogy alig néhány hónapja még tombolt a szárazság és folyamatosan dőltek meg a melegrekordok. Változást az ősz első néhány hónapja sem hozott a csapadékot illetően, november elején viszont már elővehettük az esernyőket. Az előrejelzések az elmúlt héten a Charles ciklonra figyelmeztettek, amely az Atlanti-óceán felől érkezve Európát, így hazánkat is célba vette, a mai napra pedig több megyére is citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. a heves eső, zivatarok és viharos széllökések miatt is.

A heves eső nyoma Baján / Fotó: Torda Adrienn / Baon

Beszakadt a járda Baján a heves esőzések miatt

A Baon beszámolója szerint Bács-Kiskun megyében is citromsárga riasztás van érvényben, Baján pedig néhány nap alatt olyan jelentős mennyiségű eső esett, amelyet már a talaj sem bírt elnyelni. Dr. Goda Zoltán, környezetmérnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának adjunktusa a közösségi oldalon tett közzé egy statisztikát, amely szerint Baján az elmúlt napokban a Charles ciklonból 26 óra leforgása alatt 42 milliméter csapadék hullott, míg július-augusztus-szeptember hónapokban összesen 32 milliméter eső esett.

Az elmúlt napokban heves esőzéseinek következtében egy kisebb járdaszakasz is beszakadt a Monostori út és a Róka utca kereszteződésében.

Beszakadt a járda Baján a heves esőzések miatt / Fotó: Torda Adrienn / Baon

Az érintett felület a hírek szerint már korábban is rossz állapotban volt, emiatt nem kizárt, a csapadék kimosta az elhasználódott burkolat alatti földet. A gyalogosokra és kerékpárosokra is veszélyes szakaszt mindenesetre megjelölték egy elfektetett korláttal, amíg nem gondoskodnak a sérült terület kijavításáról.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

A Köpönyeg szerint csütörtökön borult, szürke idő várható, és az ország egész területén esőre kell számítani, helyenként 17 mm körüli mennyiség is lehullhat. A hűvös reggel után délután 10–17 fok várható. A déli szél megerősödik, helyenként viharossá is fokozódhat.