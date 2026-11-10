Ázik az ország, mutatjuk, hol esett eddig a legtöbb eső

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: két frontális felhőzet is átvonult Magyarország felett az elmúlt 24 órában. Hétfő reggel többfelé esett, majd a napközbeni átmeneti szünet után éjszaka nyugat felől ismét megérkezett az eső.

Budapesten 18,6 milliméter eső hullott, kedden pedig további csapadék várható.

Fotó: Sándor Judit / MW

A legtöbb csapadék eddig Budapesten hullott, ahol 18,6 millimétert mértek. Az erősödő csapadékzóna kedden tovább halad kelet felé, így országszerte borult, párás és sokfelé esős időre kell készülni. Északnyugaton eshet a legkevesebb.

Budapesten esett a legtöbb eső

A csapadék sokfelé meghatározhatja az egész napot, nyugat felől azonban délutántól egyre több helyen elállhat az eső. Északnyugaton estefelé már a felhőzet is felszakadozhat.

A délies szelet időnként élénk széllökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 Celsius-fok között alakul. Nyugaton és délnyugaton ennél néhány fokkal melegebb, északon helyenként kissé hidegebb lehet. Késő este 0 és plusz 9 fok közötti értékeket mérhetünk.

A HungaroMet szerint hétfőn és kedd reggel olyan területek is voltak, ahol fagypont alatti hőmérsékletben érkezett a csapadék, ezért ónos eső is előfordult.