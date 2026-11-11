Most jön csak a java: zivatarokkal érkezhet az újabb kiadós eső – veszélyjelzést adtak ki

A HungaroMet tájékoztatása szerint egy meleg, nedves „szállítószalag”, majd egy átvonuló hidegfront alakította a Kárpát-medence időjárását. Ennek hatására az ország nagyobb részén értékelhető mennyiségű csapadék hullott, csak a Rábától nyugatra maradtak szárazon egyes területek.

Újabb csapadékzónák érkeznek, helyenként 40 milliméter eső is hullhat.

Fotó: Sándor Judit / MW

Kedd reggeltől szerda reggelig a délkeleti országrész kapta a legtöbb esőt. Sarkadon 16,9, Gyulán 16,8, Mezőgyánban pedig 16,6 milliméter csapadékot mértek.

Akár 40 milliméter eső is hullhat

Az esős időszaknak azonban még nincs vége. A szerda estétől érkező csapadékzónából csütörtök éjfélig a déli és délkeleti vármegyékben nagyobb területen 20 millimétert meghaladó eső várható. Kisebb körzetekben a csapadékmennyiség elérheti a 30 millimétert is.

Csütörtök délutántól nyugat felől újabb csapadékzóna éri el Magyarországot. Ennek hatására péntek reggelig az ország északi felén 20–40 milliméter körüli eső is előfordulhat.

Pénteken a hajnali és reggeli órákban, főként a déli és délkeleti országrészben, zivatarok kialakulására is számítani kell.