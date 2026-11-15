Végre megérkezik az eső Magyarországra, de egyhamar nem szabadulunk tőle

Csapadékos, szeles időjárással indul a jövő hét, és az eső várhatóan napokon át visszatér majd az ország különböző részein. Hétfőn nagyrészt felhős lesz az ég, miközben egy csapadékrendszer alakul ki és erősödik meg Magyarország felett. Ez elsősorban az ország délkeleti felét érintheti, majd késő estére kelet felé elhagyja hazánkat – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Eső, eső és még több eső: szinte az egész jövő hetet eláztatja a csapadék.

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Délután északnyugat felől átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, de legfeljebb néhány órás napsütésre van kilátás. A hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, az Északi-középhegységben azonban ennél hidegebb is lehet.

Kedden már egyre többfelé eshet, viharossá fokozódhat a szél

Kedden sem sokat javul a helyzet: az erősen felhős, borult ég mellett kezdetben főként északon, később már az ország egyre nagyobb részén várható eső.

A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként pedig viharossá fokozódhat. Hajnalban többnyire 1–6 fokot mérhetünk, északkeleten azonban gyenge fagy is előfordulhat. Napközben általában 11–16 fokig melegszik a levegő.

Szerdán folytatódik a csapadékos idő: többfelé esőre, záporokra kell készülni, miközben a nyugati, délnyugati szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A délutáni csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

A hét második felében sem tűnik el az eső

Csütörtökön továbbra is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor. A nappali hőmérséklet 8–15 fok között alakul.

Pénteken valamelyest csökkenhet a felhőzet, de elszórtan ekkor is előfordulhat kisebb csapadék. A nyugati, északnyugati szelet időnként erős széllökések kísérhetik, délután 8–14 fok valószínű.

Szombaton sem maradunk teljesen szárazon: az erősen vagy közepesen felhős ég mellett elszórtan eső, zápor alakulhat ki. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, a hőmérséklet pedig kora délután 7–12 fok között alakul.

A jelenlegi előrejelzés alapján tehát hétfőtől szombatig minden nap lehet csapadék valahol az országban, bár ez nem jelenti azt, hogy mindenütt folyamatosan esni fog.