Nedves levegő árasztja el az országot: ilyen lesz a hét időjárása

A nyugodt hétvége után változékonyabb időjárás köszönt be a jövő héten. A hét első felében több front is eléri térségünket, amelyek jelentős lehűlést ugyan nem hoznak, viszont több hullámban nedves levegőt szállítanak fölénk. Emiatt többfelé esőre, záporokra kell számítani.

A hétvégén még nyugodt volt az idő, hétfőtől azonban változás kezdődik. Sokfelé lesz eső.

Fotó: Székelyhidi Balázs / MW

A HungaroMet előrejelzése szerint összességében felhős időre készülhetünk, az éjszakák pedig többnyire fagymentesek lesznek.

A nappali hőmérséklet is enyhébb marad az ilyenkor megszokottnál.

Hétfőn és kedden is számíthatunk esőre

Hétfőn erősen felhős idő várható, többfelé esővel és záporokkal, de időnként a nap is kisüthet. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkül.

Hajnalban -1 és +6, délután 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.

Időjárás: Hétfő délelőtti előrejelzés.

Fotó: HungaroMet

Kedden borult idővel indulhat a nap, majd később felszakadozhat a felhőzet. Több helyen továbbra is előfordulhat eső, zápor. A szél északnyugatira, majd délire fordul, és néhol meg is erősödhet. Hajnalban 2–7, délután 8–14 fok várható – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

A hét második felében csökkenhet a csapadék

A hét további részében fokozatosan mérséklődhet a csapadékhajlam, de teljesen száraz időre még nem számíthatunk: elszórtan továbbra is előfordulhat eső, zápor.

A HungaroMet szerint az ország jelentős részén számottevő mennyiségű csapadék is hullhat, a legtöbb esőre pedig a déli és délkeleti országrészben van esély.