Viharos szél csap le az országra pénteken, havas eső is jöhet

Pénteken többnyire borult lesz az ég, de a reggeli órákban a délkeleti tájakon még kisüthet a nap. Késő délutántól, estétől északnyugat, majd észak felől egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet. – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Viharos szél és rengeteg eső érkezik

Fotó: Vendel Lajos / MW

Reggel még sokfelé számíthatunk esőre, majd délelőtt északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék.

Estére országszerte eláll az eső.

A csapadékzóna távozása előtt a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban és az északi hegyvidékeken átmenetileg havas eső is előfordulhat.

Forrás: HungaroMet

Az Alföldön is északira fordul a szél, amely nagy területen megerősödik, többfelé pedig viharossá fokozódik. A déli óráktól azonban fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 17 fok között alakul.

Az Alföldön a maximum már a reggeli, kora délelőtti órákban beállhat, még a szél északira fordulása előtt.

Viharos széllel tör be a hidegfront

A szél is egyre többfelé megerősödik: a kora hajnali óráktól északnyugatira, majd északira fordul, és többfelé viharossá fokozódik. A legerősebb lökések általában 55–70 km/óra között alakulhatnak.

Az északnyugati és északkeleti országrészben 70–80 km/órás széllökések is előfordulhatnak, a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein, valamint a Zemplén térségében pedig ennél is erősebbekre lehet számítani.

A légmozgás a késő délutáni óráktól fokozatosan mérséklődik.

Kiadós eső és zivatarok is jöhetnek

A délnyugat felől érkező kiterjedt csapadékzóna péntek délig tovább erősödik, és

újabb 15–40 milliméternyi eső hullhat.

A csapadék súlypontja várhatóan az ország északi felére helyeződik, ahol kisebb körzetekben 40–45 milliméternél is több eshet 24 óra alatt.

A déli, délkeleti országrészben a hajnali és reggeli órákban a hidegfront előtt zivatarok is kialakulhatnak.