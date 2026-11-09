Itt a friss rangsor a legkedveltebb magyar ételekről: meglepő nevek a top 20-ban

Frissítette magyar ételeket rangsoroló listáját a a világszerte ismert TasteAtlas, és az élmezőnyben is történt változás. A csabai kolbász továbbra is az első helyen áll, a bundás kenyér azonban a korábbi harmadik helyről a másodikra lépett előre. A top 20-ban számos klasszikus magyar fogás szerepel, a paprikás csirkétől a Jókai bablevesen át a Rákóczi túrósig.
A csabai kolbász maradt az első a magyar ételek rangsorán
A TasteAtlas friss rangsorában ismét a csabai kolbász végzett az élen, 4,4-es értékeléssel. Mögötte a bundás kenyér következik, amely megelőzte a szegedi szalámit. A budapesti téliszalámi és a húsleves szintén bekerült az első ötbe.
A friss top 20 így fest:
- Csabai kolbász
- Bundás kenyér
- Szegedi szalámi
- Budapesti téliszalámi
- Húsleves
- Gyulai kolbász
- Paprikás csirke
- Fánk
- Kifli
- Lángos
- Túrógombóc
- Gesztenyepüré
- Gombapaprikás
- Székely gulyás
- Jókai bableves
- Hortobágyi palacsinta
- Krémes
- Pogácsa
- Rakott krumpli
- Rákóczi túrós
A listán jól látszik, mennyire sokszínű a magyar konyha:
a különféle kolbászok és szalámik mellett olyan klasszikus házias ételek kerültek előkelő helyre, mint a húsleves, a paprikás csirke vagy a rakott krumpli.
A desszertek közül a fánk, a gesztenyepüré, a krémes és a Rákóczi túrós is bekerült a húszas mezőnybe.
A bundás kenyér megelőzte a szegedi szalámit
A legfontosabb változás a dobogón történt. A 2026 eleji rangsorban még a szegedi szalámi volt a második, a bundás kenyér pedig a harmadik helyet foglalta el. A mostani frissítésben megfordult a sorrend, így a bundás kenyér már a második legjobbra értékelt magyar étel a TasteAtlas közönsége szerint.
A gulyásleves különösen érdekes eset: az európai levesek között a 12. helyre került, a 98 legjobbra értékelt magyar étel között viszont egyáltalán nem szerepel.
A lecsó, a töltött káposzta és a kürtőskalács sem került be az első húszba, miközben olyan fogások igen, mint a kifli, a gesztenyepüré vagy a gombapaprikás.
Talán még meghökkentőbb, hogy a magyar konyha másik ikonikus fogása a lista legvégén kullog: a Balatoni halászlé mindössze a 96. helyre került a 98 étel között.
Több mint tízezer értékelés alapján rangsoroltak
A TasteAtlas szerint a rangsor a közönség értékeléseire épül. A platform különböző módszerekkel igyekszik kiszűrni a botoktól és a túlzottan elfogult értékelésektől származó szavazatokat, miközben nagyobb súlyt ad azoknak a felhasználóknak, akiket a rendszer megbízható és hozzáértő értékelőként azonosít.
A friss listához több mint tízezer értékelést vettek figyelembe, amelyek közül több mint 7500-at ismert el a rendszer legitimnek.
A TasteAtlas ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a rangsor nem tekinthető a világ végleges gasztronómiai ítéletének, célja inkább a helyi ételek népszerűsítése és a hagyományos fogások iránti érdeklődés felkeltése.