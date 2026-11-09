Itt a friss rangsor a legkedveltebb magyar ételekről: meglepő nevek a top 20-ban

Frissítette magyar ételeket rangsoroló listáját a a világszerte ismert TasteAtlas, és az élmezőnyben is történt változás. A csabai kolbász továbbra is az első helyen áll, a bundás kenyér azonban a korábbi harmadik helyről a másodikra lépett előre. A top 20-ban számos klasszikus magyar fogás szerepel, a paprikás csirkétől a Jókai bablevesen át a Rákóczi túrósig.

Frissítette magyar ételekről készült rangsorát a TasteAtlas (a kép illusztráció)

Fotó: Pap Zsolt / MW

A csabai kolbász maradt az első a magyar ételek rangsorán

A TasteAtlas friss rangsorában ismét a csabai kolbász végzett az élen, 4,4-es értékeléssel. Mögötte a bundás kenyér következik, amely megelőzte a szegedi szalámit. A budapesti téliszalámi és a húsleves szintén bekerült az első ötbe.

A friss top 20 így fest:

Csabai kolbász Bundás kenyér Szegedi szalámi Budapesti téliszalámi Húsleves Gyulai kolbász Paprikás csirke Fánk Kifli Lángos Túrógombóc Gesztenyepüré Gombapaprikás Székely gulyás Jókai bableves Hortobágyi palacsinta Krémes Pogácsa Rakott krumpli Rákóczi túrós

A listán jól látszik, mennyire sokszínű a magyar konyha:

a különféle kolbászok és szalámik mellett olyan klasszikus házias ételek kerültek előkelő helyre, mint a húsleves, a paprikás csirke vagy a rakott krumpli.

Csabai kolbász / Fotó: Dinya Magdolna / MW

A desszertek közül a fánk, a gesztenyepüré, a krémes és a Rákóczi túrós is bekerült a húszas mezőnybe.

A bundás kenyér megelőzte a szegedi szalámit

A legfontosabb változás a dobogón történt. A 2026 eleji rangsorban még a szegedi szalámi volt a második, a bundás kenyér pedig a harmadik helyet foglalta el. A mostani frissítésben megfordult a sorrend, így a bundás kenyér már a második legjobbra értékelt magyar étel a TasteAtlas közönsége szerint.

A gulyásleves különösen érdekes eset: az európai levesek között a 12. helyre került, a 98 legjobbra értékelt magyar étel között viszont egyáltalán nem szerepel.

A lecsó, a töltött káposzta és a kürtőskalács sem került be az első húszba, miközben olyan fogások igen, mint a kifli, a gesztenyepüré vagy a gombapaprikás.

Talán még meghökkentőbb, hogy a magyar konyha másik ikonikus fogása a lista legvégén kullog: a Balatoni halászlé mindössze a 96. helyre került a 98 étel között.