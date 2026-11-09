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étel

Itt a friss rangsor a legkedveltebb magyar ételekről: meglepő nevek a top 20-ban

3 órája
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Frissítette a magyar fogásokról készült rangsorát a TasteAtlas, és több meglepetést is tartogat a lista. A csabai kolbász az első, a bundás kenyér már a második, miközben több ikonikus magyar étel meglepően hátul végzett.
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ételmagyarlista

Frissítette magyar ételeket rangsoroló listáját a a világszerte ismert TasteAtlas, és az élmezőnyben is történt változás. A csabai kolbász továbbra is az első helyen áll, a bundás kenyér azonban a korábbi harmadik helyről a másodikra lépett előre. A top 20-ban számos klasszikus magyar fogás szerepel, a paprikás csirkétől a Jókai bablevesen át a Rákóczi túrósig.

étel
Frissítette magyar ételekről készült rangsorát a TasteAtlas (a kép illusztráció)
Fotó: Pap Zsolt / MW

A csabai kolbász maradt az első a magyar ételek rangsorán

A TasteAtlas friss rangsorában ismét a csabai kolbász végzett az élen, 4,4-es értékeléssel. Mögötte a bundás kenyér következik, amely megelőzte a szegedi szalámit. A budapesti téliszalámi és a húsleves szintén bekerült az első ötbe.

A friss top 20 így fest:

  1. Csabai kolbász
  2. Bundás kenyér
  3. Szegedi szalámi
  4. Budapesti téliszalámi
  5. Húsleves
  6. Gyulai kolbász
  7. Paprikás csirke
  8. Fánk
  9. Kifli
  10. Lángos
  11. Túrógombóc
  12. Gesztenyepüré
  13. Gombapaprikás
  14. Székely gulyás
  15. Jókai bableves
  16. Hortobágyi palacsinta
  17. Krémes
  18. Pogácsa
  19. Rakott krumpli
  20. Rákóczi túrós

A listán jól látszik, mennyire sokszínű a magyar konyha: 

a különféle kolbászok és szalámik mellett olyan klasszikus házias ételek kerültek előkelő helyre, mint a húsleves, a paprikás csirke vagy a rakott krumpli. 

20250205 Békéscsaba Kolbászvásárlás, az Alberti Húsbolt hentesei. Fotó: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap Képen: Csabai kolbász
Csabai kolbász / Fotó: Dinya Magdolna / MW

A desszertek közül a fánk, a gesztenyepüré, a krémes és a Rákóczi túrós is bekerült a húszas mezőnybe.

A bundás kenyér megelőzte a szegedi szalámit

A legfontosabb változás a dobogón történt. A 2026 eleji rangsorban még a szegedi szalámi volt a második, a bundás kenyér pedig a harmadik helyet foglalta el. A mostani frissítésben megfordult a sorrend, így a bundás kenyér már a második legjobbra értékelt magyar étel a TasteAtlas közönsége szerint.

A gulyásleves különösen érdekes eset: az európai levesek között a 12. helyre került, a 98 legjobbra értékelt magyar étel között viszont egyáltalán nem szerepel.

A lecsó, a töltött káposzta és a kürtőskalács sem került be az első húszba, miközben olyan fogások igen, mint a kifli, a gesztenyepüré vagy a gombapaprikás. 

Talán még meghökkentőbb, hogy a magyar konyha másik ikonikus fogása a lista legvégén kullog: a Balatoni halászlé mindössze a 96. helyre került a 98 étel között.

Több mint tízezer értékelés alapján rangsoroltak

A TasteAtlas szerint a rangsor a közönség értékeléseire épül. A platform különböző módszerekkel igyekszik kiszűrni a botoktól és a túlzottan elfogult értékelésektől származó szavazatokat, miközben nagyobb súlyt ad azoknak a felhasználóknak, akiket a rendszer megbízható és hozzáértő értékelőként azonosít.

A friss listához több mint tízezer értékelést vettek figyelembe, amelyek közül több mint 7500-at ismert el a rendszer legitimnek. 

A TasteAtlas ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a rangsor nem tekinthető a világ végleges gasztronómiai ítéletének, célja inkább a helyi ételek népszerűsítése és a hagyományos fogások iránti érdeklődés felkeltése.

 

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