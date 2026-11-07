Pénzeső az Eurojackpoton: hárman is elvitték a negyedmilliárdos nyereményt

A 45. játékhét második, pénteki Eurojackpot-sorsolása igazi pénzesőt hozott: hárman több mint 250 milliót, öten közel kilencvenmillió forintot nyertek – fejenként. Mutatjuk a nyerőszámokat!

Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb, pénteki nyerőszámait

Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

2026. november 6-án a következő számokat húzták ki:

Első sorsolás:

7 (hét)

30 (harminc)

32 (harminckettő)

35 (harmincöt)

44 (negyvennégy)

Második sorsolás:

2 (kettő)

6 (hat)

Ezúttal 5+2 találatos nem született. 5+1 találatos 3 darab is volt, a szerencsések nyereménye egyenként 699 ezer euró, azaz nagyjából 254 millió forint. 5+0 találatos öt darab is volt, a helyesen tippelők fejenként közel 90 millió forinttal lettek gazdagabbak. Sajnos egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel.