Pénzeső az Eurojackpoton: hárman is elvitték a negyedmilliárdos nyereményt

Elképesztő összegek találtak gazdára. Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb nyerőszámait!
A 45. játékhét második, pénteki Eurojackpot-sorsolása igazi pénzesőt hozott: hárman több mint 250 milliót, öten közel kilencvenmillió forintot nyertek – fejenként. Mutatjuk a nyerőszámokat!
Ezek az Eurojackpot nyerőszámai
2026. november 6-án a következő számokat húzták ki:
Első sorsolás:
- 7 (hét)
- 30 (harminc)
- 32 (harminckettő)
- 35 (harmincöt)
- 44 (negyvennégy)
Második sorsolás:
- 2 (kettő)
- 6 (hat)
Ezúttal 5+2 találatos nem született. 5+1 találatos 3 darab is volt, a szerencsések nyereménye egyenként 699 ezer euró, azaz nagyjából 254 millió forint. 5+0 találatos öt darab is volt, a helyesen tippelők fejenként közel 90 millió forinttal lettek gazdagabbak. Sajnos egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel.
434 millióért lehetett ikszelni a hatoslottón
A hatoslottó legutóbbi – csütörtöki, november 5-én kihúzott – számait ide kattintva lehet megnézni.