ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

lottó

Pénzeső az Eurojackpoton: hárman is elvitték a negyedmilliárdos nyereményt

Tegnap, 6:53
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elképesztő összegek találtak gazdára. Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb nyerőszámait!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóEuroJackpotnyerőszámok

A 45. játékhét második, pénteki Eurojackpot-sorsolása igazi pénzesőt hozott: hárman több mint 250 milliót, öten közel kilencvenmillió forintot nyertek – fejenként. Mutatjuk a nyerőszámokat!

Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb, pénteki nyerőszámait
Mutatjuk az Eurojackpot legfrissebb, pénteki nyerőszámait
Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

2026. november 6-án a következő számokat húzták ki:

Első sorsolás:

  • 7 (hét)
  • 30 (harminc)
  • 32 (harminckettő)
  • 35 (harmincöt)
  • 44 (negyvennégy)

Második sorsolás:

  • 2 (kettő)
  • 6 (hat)

Ezúttal 5+2 találatos nem született. 5+1 találatos 3 darab is volt, a szerencsések nyereménye egyenként 699 ezer euró, azaz nagyjából 254 millió forint. 5+0 találatos öt darab is volt, a helyesen tippelők fejenként közel 90 millió forinttal lettek gazdagabbak. Sajnos egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel.

434 millióért lehetett ikszelni a hatoslottón

A hatoslottó legutóbbi – csütörtöki, november 5-én kihúzott – számait ide kattintva lehet megnézni.

 

Szóljon hozzá!