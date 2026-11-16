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év balatoni háza 2026

Ezek a Balaton legszebb házai 2026-ban: különleges épületeket díjaztak a tó körül - fotók

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Megvannak Az év balatoni háza 2026 pályázat díjazottjai. Több különleges épület is elismerést kapott, köztük egy tihanyi nyaraló és egy tűz után újjáépített szigligeti ház.
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év balatoni háza 2026házbalatoni szövetség

Kihirdették az Év Balatoni Háza 2026 pályázat nyerteseit. Idén hét épületet díjaztak: a legjobbak között egy tűz után újjáépített szigligeti nyaraló, egy különleges tihanyi kőház, egy balatonfüredi strandépület és egy siófoki hotel is szerepel – írja a Veol.hu.

Balaton
Év Balatoni Háza 2026: A díjazott üdülőépületek között van a tihanyi sajkodi nyaraló is.  
Fotó: Balatoni Szövetség

Hét épületet választott ki a zsűri

Kilencedik alkalommal rendezték meg az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot, amelyet a Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség közösen hirdetett meg. A versenyre a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében 2016 márciusa után használatba vett épületekkel lehetett nevezni.

Idén 21 pályamű érkezett, ezek közül az előzsűrizést követően kilenc épületet tekintett meg személyesen a bírálóbizottság. Végül hét épület kapott díjat vagy különdíjat.

A fődíjasok között szerepel a siófoki Coloman Residence, amely egy korábban többször átépített épület teljes megújításával jött létre. Az ingatlanban nyolc lakást és szolgáltatótereket alakítottak ki, az udvart pedig megnyitották a járókelők előtt.

A zsűri szerint az épület különösen igényes anyaghasználatával és részleteivel emelkedik ki a környék társasházai közül.

Különleges tihanyi ház és egy tűz után újjászületett nyaraló

A díjazott üdülőépületek között van a tihanyi sajkodi nyaraló is. A ház kialakításánál fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a természeti környezethez: a nagy fákat megőrizték, az épületnél pedig többek között tihanyi követ és természetes palát használtak.

A tihanyi épület tervezője Tóth Márton, a PARALEL Építésziroda Kft.
Fotó: Balatoni Szövetség

Az L alakú ház egyik leglátványosabb része a nagy üvegfelületekkel megnyitott közösségi tér. Az épület a Magyar Építész Kamara különdíját is elnyerte.

Szintén figyelmet kapott egy szigligeti hétvégi ház, amelynek története különösen érdekes. 

Az eredetileg a kilencvenes években épült nyaraló tetőtere 2017-ben egy tűzben teljesen megsemmisült. 

A bazaltból épült pince és a kémény azonban megmaradt, ezek megtartásával építették újjá az ingatlant.

A szigligeti hétvégi házat egy 2017-es tűz után építették újjá, csak a bazaltból készült pince és a kémény maradt meg.
Fotó: Balatoni Szövetség

Az új épületet geometrikus formák és egy látványos, szinte lebegő ráépítés jellemzi. A ház a Nők a Balatonért Egyesület különdíját is megkapta.

Strand, hotel és óvoda is bekerült a legjobbak közé

A díjazott középületek között van a balatonfüredi Balatoni Főépítészség épülete. 

A díjazott középületek között van a balatonfüredi Balatoni Főépítészség épülete. 
Fotó: Nagy Lajos/Napló-archív

A ház eredetileg 1938-ban benzinkútnak épült, majd az évtizedek során többször átalakították és leromlott az állapota. A felújítás során igyekeztek visszaadni az épület eredeti karakterét.

A balatonfüredi Balatoni Főépítészség épülete.
Fotó: Nagy Lajos/Napló-archív

Különdíjat kapott a siófoki Reed Hotel is, amely a Somogyi Építészek Kamarájának elismerését érdemelte ki.

A további különdíjasok között szerepel a siófoki Reed Hotel, amely Varga N. Dániel, Kabdebó Zoltán tervei alapján épült meg.
Fotó: Balatoni Szövetség

A Balatoni Szövetség különdíját a balatonfüredi Aranyhíd strand étterme kapta. A tervezők a balatoni pavilonépítészet hagyományaihoz nyúltak vissza, miközben az épületet összekapcsolták a megújult Brázay park környezetével. Tervezői Páll Anikó, Demény Ilka és Wallner Krisztina – írja a We Love Balaton.

A Balatoni Szövetség különdíját a balatonfüredi Aranyhíd strand étterme kapta. 
Fotó: Balatoni Szövetség

A Magyar Építőművészek Szövetségének különdíjasa a balatonfüredi Kiserdei Óvoda lett. Az épületet úgy alakították ki, hogy szervesen illeszkedjen az őshonos fenyvesekkel körülvett parkhoz, belső tereiben pedig a skandináv stílus is visszaköszön.

A pályázat szervezői szerint az elismerések célja, hogy felhívják a figyelmet a Balaton térségében megvalósuló igényes, példaértékű épületekre, és népszerűsítsék a minőségi építészetet.

 

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