Ezek a Balaton legszebb házai 2026-ban: különleges épületeket díjaztak a tó körül - fotók

Kihirdették az Év Balatoni Háza 2026 pályázat nyerteseit. Idén hét épületet díjaztak: a legjobbak között egy tűz után újjáépített szigligeti nyaraló, egy különleges tihanyi kőház, egy balatonfüredi strandépület és egy siófoki hotel is szerepel – írja a Veol.hu.

Év Balatoni Háza 2026: A díjazott üdülőépületek között van a tihanyi sajkodi nyaraló is.

Fotó: Balatoni Szövetség

Hét épületet választott ki a zsűri

Kilencedik alkalommal rendezték meg az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot, amelyet a Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség közösen hirdetett meg. A versenyre a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében 2016 márciusa után használatba vett épületekkel lehetett nevezni.

Idén 21 pályamű érkezett, ezek közül az előzsűrizést követően kilenc épületet tekintett meg személyesen a bírálóbizottság. Végül hét épület kapott díjat vagy különdíjat.

A fődíjasok között szerepel a siófoki Coloman Residence, amely egy korábban többször átépített épület teljes megújításával jött létre. Az ingatlanban nyolc lakást és szolgáltatótereket alakítottak ki, az udvart pedig megnyitották a járókelők előtt.

A zsűri szerint az épület különösen igényes anyaghasználatával és részleteivel emelkedik ki a környék társasházai közül.

Különleges tihanyi ház és egy tűz után újjászületett nyaraló

A díjazott üdülőépületek között van a tihanyi sajkodi nyaraló is. A ház kialakításánál fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a természeti környezethez: a nagy fákat megőrizték, az épületnél pedig többek között tihanyi követ és természetes palát használtak.

A tihanyi épület tervezője Tóth Márton, a PARALEL Építésziroda Kft.

Fotó: Balatoni Szövetség

Az L alakú ház egyik leglátványosabb része a nagy üvegfelületekkel megnyitott közösségi tér. Az épület a Magyar Építész Kamara különdíját is elnyerte.

Szintén figyelmet kapott egy szigligeti hétvégi ház, amelynek története különösen érdekes.

Az eredetileg a kilencvenes években épült nyaraló tetőtere 2017-ben egy tűzben teljesen megsemmisült.

A bazaltból épült pince és a kémény azonban megmaradt, ezek megtartásával építették újjá az ingatlant.

A szigligeti hétvégi házat egy 2017-es tűz után építették újjá, csak a bazaltból készült pince és a kémény maradt meg.

Fotó: Balatoni Szövetség

Az új épületet geometrikus formák és egy látványos, szinte lebegő ráépítés jellemzi. A ház a Nők a Balatonért Egyesület különdíját is megkapta.