Ezek a Balaton legszebb házai 2026-ban: különleges épületeket díjaztak a tó körül - fotók

Kihirdették az Év Balatoni Háza 2026 pályázat nyerteseit. Idén hét épületet díjaztak: a legjobbak között egy tűz után újjáépített szigligeti nyaraló, egy különleges tihanyi kőház, egy balatonfüredi strandépület és egy siófoki hotel is szerepel – írja a Veol.hu.
Hét épületet választott ki a zsűri
Kilencedik alkalommal rendezték meg az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot, amelyet a Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség közösen hirdetett meg. A versenyre a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében 2016 márciusa után használatba vett épületekkel lehetett nevezni.
Idén 21 pályamű érkezett, ezek közül az előzsűrizést követően kilenc épületet tekintett meg személyesen a bírálóbizottság. Végül hét épület kapott díjat vagy különdíjat.
A fődíjasok között szerepel a siófoki Coloman Residence, amely egy korábban többször átépített épület teljes megújításával jött létre. Az ingatlanban nyolc lakást és szolgáltatótereket alakítottak ki, az udvart pedig megnyitották a járókelők előtt.
A zsűri szerint az épület különösen igényes anyaghasználatával és részleteivel emelkedik ki a környék társasházai közül.
Különleges tihanyi ház és egy tűz után újjászületett nyaraló
A díjazott üdülőépületek között van a tihanyi sajkodi nyaraló is. A ház kialakításánál fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a természeti környezethez: a nagy fákat megőrizték, az épületnél pedig többek között tihanyi követ és természetes palát használtak.
Az L alakú ház egyik leglátványosabb része a nagy üvegfelületekkel megnyitott közösségi tér. Az épület a Magyar Építész Kamara különdíját is elnyerte.
Szintén figyelmet kapott egy szigligeti hétvégi ház, amelynek története különösen érdekes.
Az eredetileg a kilencvenes években épült nyaraló tetőtere 2017-ben egy tűzben teljesen megsemmisült.
A bazaltból épült pince és a kémény azonban megmaradt, ezek megtartásával építették újjá az ingatlant.
Az új épületet geometrikus formák és egy látványos, szinte lebegő ráépítés jellemzi. A ház a Nők a Balatonért Egyesület különdíját is megkapta.
Strand, hotel és óvoda is bekerült a legjobbak közé
A díjazott középületek között van a balatonfüredi Balatoni Főépítészség épülete.
A ház eredetileg 1938-ban benzinkútnak épült, majd az évtizedek során többször átalakították és leromlott az állapota. A felújítás során igyekeztek visszaadni az épület eredeti karakterét.
Különdíjat kapott a siófoki Reed Hotel is, amely a Somogyi Építészek Kamarájának elismerését érdemelte ki.
A Balatoni Szövetség különdíját a balatonfüredi Aranyhíd strand étterme kapta. A tervezők a balatoni pavilonépítészet hagyományaihoz nyúltak vissza, miközben az épületet összekapcsolták a megújult Brázay park környezetével. Tervezői Páll Anikó, Demény Ilka és Wallner Krisztina – írja a We Love Balaton.
A Magyar Építőművészek Szövetségének különdíjasa a balatonfüredi Kiserdei Óvoda lett. Az épületet úgy alakították ki, hogy szervesen illeszkedjen az őshonos fenyvesekkel körülvett parkhoz, belső tereiben pedig a skandináv stílus is visszaköszön.
A pályázat szervezői szerint az elismerések célja, hogy felhívják a figyelmet a Balaton térségében megvalósuló igényes, példaértékű épületekre, és népszerűsítsék a minőségi építészetet.