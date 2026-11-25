Idén hetedik alkalommal rendezték meg Az Év Szaloncukra versenyt, amelyre 24 gyártó összesen 147 termékkel nevezett. A nyolc kategória díjazottjairól közel 250 kóstoló döntött, akik a megmérettetés során több mint 13 ezer szem szaloncukrot kóstoltak meg.

Az Év Szaloncukra címet 2026-ban az orosházi Hóvirág Fagylaltbár füstös-whiskys-mogyorós édessége nyerte el

Fotó: Az Év Szaloncukra

Melyik lett Az Év Szaloncukra 2026-ban?

Az idei verseny fődíját az orosházi Hóvirág Fagylaltbár füstös-whiskys-mogyorós szaloncukra nyerte el. A dobogó második és harmadik fokára egyaránt pisztáciás édesség került.

Az összesített verseny dobogósai:

hely: Hóvirág Fagylaltbár – füstös-whiskys-mogyorós szaloncukor hely: Stühmer – szicíliai pisztáciás szaloncukor hely: L’art Csokoládéműhely – pisztáciaburokba töltött, pisztáciakrémes szaloncukor

A maklári Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra már korábban is bizonyított, 2023-ban a szakmai kategória győztese volt.

Melyik lett a legjobb zselés szaloncukor?

A hagyományos karácsonyi édességek kedvelőinek idén is külön kategóriában választották ki a legjobb zselés szaloncukrokat. A zsűrizésben a Magyar Színház Madagaszkár című előadásának művészei is részt vettek.

A kategória dobogósai:

1. hely: Damniczki Cukrászda – Málna Inspiration málnazselés szaloncukor, málnás csokoládébevonattal

2. hely: Keszthelyi Sütibolt – Régi idők zselés szaloncukra, citrom-narancs ízesítéssel

3. hely: Sulyán Cukrászda – fehércsokoládés-kávés zselés szaloncukor

A zselés szaloncukrok kategóriájában a székesfehérvári Damniczki Cukrászda málnazselés édessége végzett az első helyen

Fotó: Az Év Szaloncukra

Három új kategóriával bővült a verseny

A szervezők idén a változó fogyasztói igényekhez és az édességipari trendekhez igazodva három új kategóriát vezettek be.

A magas fehérjetartalmú szaloncukrok mellett a gourmet édességek is önálló kategóriát kaptak. Utóbbiban kizárólag olyan termékekkel lehetett nevezni, amelyek a megszokott karácsonyi ízektől eltérő, különleges alapanyagokat is tartalmaztak. Emellett első alkalommal választották meg az influenszerek kedvencét is.

Ezek lettek a különleges kategóriák győztesei

Kategória Gyártó Győztes szaloncukor Hozzáadott cukor nélküli Stühmer Mogyorókrémes, édesítőszerrel Magas fehérjetartalmú Chocol’art Fehércsokoládés-pisztáciakrémes Gourmet Szent Korona Cukrászda Fehércsokoládés Beriolette, Frittmann Néró Roséval Az év új íze Promenád Kávéház Sós vajkaramellás-pekándiós

Az év új ízét azok közül a termékek közül választották ki, amelyeket a gyártók idén mutattak be először.

A Chocol’art fehércsokoládés, pisztáciakrémmel töltött szaloncukra

Fotó: Az Év Szaloncukra

Melyik szaloncukor lett az influenszerek kedvence?

Ebben a kategóriában a Sulyán Cukrászda különleges, édes és sós ízeket ötvöző szaloncukra bizonyult a legjobbnak.