Idén hetedik alkalommal rendezték meg Az Év Szaloncukra versenyt, amelyre 24 gyártó összesen 147 termékkel nevezett. A nyolc kategória díjazottjairól közel 250 kóstoló döntött, akik a megmérettetés során több mint 13 ezer szem szaloncukrot kóstoltak meg.
Melyik lett Az Év Szaloncukra 2026-ban?
Az idei verseny fődíját az orosházi Hóvirág Fagylaltbár füstös-whiskys-mogyorós szaloncukra nyerte el. A dobogó második és harmadik fokára egyaránt pisztáciás édesség került.
Az összesített verseny dobogósai:
- hely: Hóvirág Fagylaltbár – füstös-whiskys-mogyorós szaloncukor
- hely: Stühmer – szicíliai pisztáciás szaloncukor
- hely: L’art Csokoládéműhely – pisztáciaburokba töltött, pisztáciakrémes szaloncukor
A maklári Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra már korábban is bizonyított, 2023-ban a szakmai kategória győztese volt.
Melyik lett a legjobb zselés szaloncukor?
A hagyományos karácsonyi édességek kedvelőinek idén is külön kategóriában választották ki a legjobb zselés szaloncukrokat. A zsűrizésben a Magyar Színház Madagaszkár című előadásának művészei is részt vettek.
A kategória dobogósai:
1. hely: Damniczki Cukrászda – Málna Inspiration málnazselés szaloncukor, málnás csokoládébevonattal
2. hely: Keszthelyi Sütibolt – Régi idők zselés szaloncukra, citrom-narancs ízesítéssel
3. hely: Sulyán Cukrászda – fehércsokoládés-kávés zselés szaloncukor
Három új kategóriával bővült a verseny
A szervezők idén a változó fogyasztói igényekhez és az édességipari trendekhez igazodva három új kategóriát vezettek be.
A magas fehérjetartalmú szaloncukrok mellett a gourmet édességek is önálló kategóriát kaptak. Utóbbiban kizárólag olyan termékekkel lehetett nevezni, amelyek a megszokott karácsonyi ízektől eltérő, különleges alapanyagokat is tartalmaztak. Emellett első alkalommal választották meg az influenszerek kedvencét is.
Ezek lettek a különleges kategóriák győztesei
|Kategória
|Gyártó
|Győztes szaloncukor
|Hozzáadott cukor nélküli
|Stühmer
|Mogyorókrémes, édesítőszerrel
|Magas fehérjetartalmú
|Chocol’art
|Fehércsokoládés-pisztáciakrémes
|Gourmet
|Szent Korona Cukrászda
|Fehércsokoládés Beriolette, Frittmann Néró Roséval
|Az év új íze
|Promenád Kávéház
|Sós vajkaramellás-pekándiós
Az év új ízét azok közül a termékek közül választották ki, amelyeket a gyártók idén mutattak be először.
Melyik szaloncukor lett az influenszerek kedvence?
Ebben a kategóriában a Sulyán Cukrászda különleges, édes és sós ízeket ötvöző szaloncukra bizonyult a legjobbnak.
1. hely: Sulyán Cukrászda – kecskesajtos, mézes, körtés és pekándiós, fehércsokoládés trüffelszaloncukor
2. hely: Stühmer – Moziterem szaloncukor
3. hely: Hóvirág Fagylaltbár – hidegkomlós-maracujás szaloncukor
Magyarország Tortája ihlette a szakmai zsűri kedvencét
A szakmai kategóriában kizárólag egy hatfős, cukrászati és gasztronómiai szakemberekből álló zsűri értékelte a nevezett édességeket. A gyártók legfeljebb két termékkel indulhattak.
A szakmai kategória dobogósai:
1. hely: Gyulai Kézműves Cukrászda – Bíborfehér szaloncukor, Magyarország 2026-os győztes tortája alapján
2. hely: Stühmer – Rákóczi túrós ízű szaloncukor
3. hely: Ricsi Cukrászda – homoktövises szaloncukor madagaszkári vaníliával, mandulás ostyaropogóssal és étcsokoládé-bevonattal
Idén a szaloncukrok csomagolását is díjazták. Az év legszebb szaloncukor-csomagolásának járó elismerést a Stühmer kapta a Sárközi Ákossal közösen készített édességeinek csomagolásáért.
A versenyt a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videósai, Kovács Ádám és Kovács Gergely hozták létre.