Megérkeznek a mínuszok: ezt az 5 dolgot azonnal ellenőrizd az autódon, különben sokba kerülhet

A HungaroMet előrejelzése szerint november 6-án, pénteken hajnalban az ország egyes részein akár mínusz 2 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Bár napközben még 12 fok várható, az éjszakai lehűlés már figyelmeztető jel az autósoknak: ideje felkészíteni a járműveket a hidegebb időjárásra.
Az első fagyok különösen azokat érhetik kellemetlenül, akik autójukat a szabadban parkolják. A gyengülő akkumulátor, a nem megfelelő ablakmosó folyadék vagy az elöregedett ablaktörlő lapátok ilyenkor gyorsan problémát okozhatnak.
A jó hír, hogy az autó fagyvédelme nem feltétlenül igényel drága szervizelést. Öt fontos ellenőrzéssel sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat.
1. A szélvédőmosó folyadékot még az első fagy előtt cseréljük le
Az egyik leggyakoribb őszi mulasztás, hogy az autósok megfeledkeznek a nyári szélvédőmosó folyadékról. A nyári ablakmosók általában nem biztosítanak megfelelő fagyvédelmet, ezért fagypont alatti hőmérsékleten megfagyhatnak. Ez nemcsak azért kellemetlen, mert nem tudjuk megtisztítani a szélvédőt: a jégképződés a tartályt, a szivattyút és a vezetékeket is károsíthatja.
Az ADAC német autóklub szakértői azt javasolják, hogy a téli ablakmosó folyadék megfelelő keverési arány mellett akár mínusz 20 fokig biztosítson védelmet.
Fontos, hogy a nyári folyadékot lehetőség szerint cseréljük le, a téli koncentrátumot pedig mindig a gyártó előírásai szerint hígítsuk. A feltöltést követően rövid ideig működtessük a szélvédőmosót, hogy a fagyálló folyadék a vezetékekbe és a fúvókákhoz is eljusson.
2. Az akkumulátor a hidegben mondhatja fel a szolgálatot
Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor reggel munkába indulnánk, de az autó nem indul.
A hideg időjárás különösen az idősebb, gyengülő akkumulátorokat viseli meg. Alacsony hőmérsékleten csökken az akkumulátor teljesítménye, miközben a hideg motor beindítása nagyobb igénybevételt jelenthet.
Az ADAC tapasztalatai szerint az akkumulátorproblémák a téli autómentések leggyakoribb okai közé tartoznak.
Érdemes különösen odafigyelni, ha:
- az önindító a megszokottnál lassabban forgatja a motort;
- az autó nehezebben indul;
- az akkumulátor már többéves;
- a járművet rendszeresen csak rövid utakra használjuk.
Ha ezek közül valamelyik tünet jelentkezik, érdemes még a komolyabb hidegek előtt szakemberrel ellenőriztetni az akkumulátor állapotát és a töltőrendszert.
3. A hűtőfolyadék fagyvédelmén akár a motor épsége is múlhat
Sokan azt gondolják, hogy a fagyálló hűtőfolyadékkal csak a kemény téli mínuszok idején kell foglalkozni. Pedig az ellenőrzést érdemes jóval korábban elvégezni.
Ha a hűtőrendszerben lévő folyadék nem biztosít megfelelő fagyvédelmet, a megfagyó folyadék súlyos károkat okozhat a rendszer alkatrészeiben, szélsőséges esetben pedig a motorban is.
Az ADAC általános ajánlása szerint a hűtőfolyadéknak legalább mínusz 25 fokig megfelelő védelmet kell biztosítania.
A fagyáspontot speciális mérőeszközzel lehet ellenőrizni, amit számos autószervizben néhány perc alatt elvégeznek.
Fontos: nem szabad találomra különböző fagyálló folyadékokat összekeverni. Mindig az autó gyártója által előírt specifikációnak megfelelő terméket kell használni. A hűtőrendszer kiegyenlítőtartályának kupakját pedig forró motornál tilos kinyitni.
4. A befagyott ajtó és az ablaktörlő is komoly bosszúságot okozhat
Az első fagyos reggeleken sok autós szembesül azzal, hogy az ajtó egyszerűen nem akar kinyílni. Ennek oka gyakran az ajtók gumitömítésein megjelenő nedvesség, amely fagypont alatt megfagyhat, és összetapaszthatja a felületeket.
A probléma megelőzésére érdemes megtisztítani a tömítéseket, majd szükség esetén a gyártó által javasolt, kifejezetten gumitömítésekhez készült ápolószerrel kezelni őket.
Ha az ajtó már befagyott, semmiképpen ne próbáljuk erőből feltépni, mert megsérülhet a tömítés.
Ugyancsak érdemes ellenőrizni az ablaktörlő lapátokat. Az elöregedett, repedezett gumilapátok csíkokat hagyhatnak a szélvédőn, ami esőben, ködben vagy a téli sötétségben jelentősen ronthatja a kilátást.
Ha a lapátok a szélvédőhöz fagytak, nem szabad erőltetni a működtetésüket, mert megsérülhetnek.
5. A gumiabroncsok ellenőrzésével sem érdemes megvárni a havazást
Bár Magyarországon személyautók esetében általánosan nem kötelező a téli gumiabroncs használata, a hideg évszakra való felkészülés egyik legfontosabb része a megfelelő abroncs kiválasztása.
A nyári gumiabroncsokat elsősorban melegebb időjárásra tervezték. A hideg, havas vagy jeges útviszonyok között a megfelelő téli, illetve az adott körülményekre alkalmas négyévszakos abroncsok biztonságosabb tapadást nyújthatnak.
A gumicsere előtt ellenőrizni kell a profilmélységet, az abroncsok állapotát és az előírt légnyomást is.
A személyautók gumiabroncsainál Magyarországon az általános jogszabályi minimális profilmélység 1,6 milliméter, de a téli abroncsoknál biztonsági szempontból legalább 4 milliméter ajánlott.
Aki rendszeresen jár hegyvidéken vagy külföldön, annak a helyi téliabroncs-előírásokat is érdemes ellenőriznie.
Ezt a hibát semmiképpen ne kövessük el a fagyos reggeleken
Az első mínuszok megjelenésével a szélvédő jegesedése is visszatérhet. Ilyenkor sokan szeretnék néhány másodperc alatt eltüntetni a jeget, ezért forró vizet öntenek az üvegre. Ez azonban kifejezetten rossz ötlet. A hirtelen hőmérséklet-változás miatt az üveg megrepedhet, különösen akkor, ha már van rajta apró sérülés.
Sokkal biztonságosabb megfelelő jégkaparót, jégoldó készítményt vagy szélvédőtakarót használni.
Indulás előtt nem elég csupán egy kis részen megtisztítani a szélvédőt: az összes ablakról, a tükrökről és a világítóberendezésekről is el kell távolítani a kilátást akadályozó jeget.
Néhány perc ellenőrzéssel komoly kiadásokat előzhetünk meg
Az autó téliesítését nem érdemes az első havazásig halogatni. A hideg időjárás ugyanis már jóval korábban próbára teheti a jármű egyes alkatrészeit.
A megfelelő fagyálló folyadék, az ellenőrzött akkumulátor, a jó állapotú ablaktörlők és a megfelelő gumiabroncsok nemcsak a kényelmet, hanem a biztonságot is szolgálják.
Az első fagyok előtt elvégzett néhány egyszerű ellenőrzés akár egy kellemetlen reggeli lerobbanástól vagy egy költséges javítástól is megkímélheti az autósokat.