Megérkeznek a mínuszok: ezt az 5 dolgot azonnal ellenőrizd az autódon, különben sokba kerülhet

A HungaroMet előrejelzése szerint november 6-án, pénteken hajnalban az ország egyes részein akár mínusz 2 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Bár napközben még 12 fok várható, az éjszakai lehűlés már figyelmeztető jel az autósoknak: ideje felkészíteni a járműveket a hidegebb időjárásra.

Mutatjuk, mire érdemes figyelni az első fagyok előtt. - Fotó: Pexels

Az első fagyok különösen azokat érhetik kellemetlenül, akik autójukat a szabadban parkolják. A gyengülő akkumulátor, a nem megfelelő ablakmosó folyadék vagy az elöregedett ablaktörlő lapátok ilyenkor gyorsan problémát okozhatnak.

A jó hír, hogy az autó fagyvédelme nem feltétlenül igényel drága szervizelést. Öt fontos ellenőrzéssel sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat.

1. A szélvédőmosó folyadékot még az első fagy előtt cseréljük le

Az egyik leggyakoribb őszi mulasztás, hogy az autósok megfeledkeznek a nyári szélvédőmosó folyadékról. A nyári ablakmosók általában nem biztosítanak megfelelő fagyvédelmet, ezért fagypont alatti hőmérsékleten megfagyhatnak. Ez nemcsak azért kellemetlen, mert nem tudjuk megtisztítani a szélvédőt: a jégképződés a tartályt, a szivattyút és a vezetékeket is károsíthatja.

Az ADAC német autóklub szakértői azt javasolják, hogy a téli ablakmosó folyadék megfelelő keverési arány mellett akár mínusz 20 fokig biztosítson védelmet.

Fontos, hogy a nyári folyadékot lehetőség szerint cseréljük le, a téli koncentrátumot pedig mindig a gyártó előírásai szerint hígítsuk. A feltöltést követően rövid ideig működtessük a szélvédőmosót, hogy a fagyálló folyadék a vezetékekbe és a fúvókákhoz is eljusson.

2. Az akkumulátor a hidegben mondhatja fel a szolgálatot

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor reggel munkába indulnánk, de az autó nem indul.

A hideg időjárás különösen az idősebb, gyengülő akkumulátorokat viseli meg. Alacsony hőmérsékleten csökken az akkumulátor teljesítménye, miközben a hideg motor beindítása nagyobb igénybevételt jelenthet.

Az ADAC tapasztalatai szerint az akkumulátorproblémák a téli autómentések leggyakoribb okai közé tartoznak.

Érdemes különösen odafigyelni, ha:

az önindító a megszokottnál lassabban forgatja a motort;

az autó nehezebben indul;

az akkumulátor már többéves;

a járművet rendszeresen csak rövid utakra használjuk.

Ha ezek közül valamelyik tünet jelentkezik, érdemes még a komolyabb hidegek előtt szakemberrel ellenőriztetni az akkumulátor állapotát és a töltőrendszert.