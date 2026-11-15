ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fagy

Dermesztő hidegre ébredt Magyarország: szinte országszerte fagyott

16 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az ország döntő részén fagypont alá süllyedt a hőmérséklet vasárnapra virradóra. A HungaroMet adatai szerint Lénárddarócon mínusz 7,6 Celsius-fokig hűlt le a levegő, az országos átlag pedig 4 fokkal maradt el az ilyenkor megszokottól.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
fagymagyarországhungaromethőmérséklet

Komoly fagy volt az éjjel. A Charles ciklon elvonulása után száraz és hideg levegő érkezett Magyarország fölé. Szombaton ezért az ország számos pontján zavartalan napsütés alakult ki, éjszakára pedig többnyire derült maradt az ég.

Táj éjszakai fagyok után napfelkelte idején
Táj éjszakai fagyok után napfelkelte idején
Fotó: Adam bartosik / Shutterstock

Majdnem országos fagy alakult ki

A derült, szélcsendes idő kedvezett az erős éjszakai lehűlésnek. Vasárnap reggelre Magyarország döntő részén fagypont alá csökkent a hőmérséklet, csupán helyenként képződött köd.

A HungaroMet közlése szerint országos átlagban 4 Celsius-fokkal volt hidegebb annál, mint ami ebben az időszakban megszokott.

A legalacsonyabb értékeket ezúttal is az északi völgyekben mérték. 

Lénárddarócon mínusz 7,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet.

 

 

Szóljon hozzá!