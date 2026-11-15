Dermesztő hidegre ébredt Magyarország: szinte országszerte fagyott

Komoly fagy volt az éjjel. A Charles ciklon elvonulása után száraz és hideg levegő érkezett Magyarország fölé. Szombaton ezért az ország számos pontján zavartalan napsütés alakult ki, éjszakára pedig többnyire derült maradt az ég.

Táj éjszakai fagyok után napfelkelte idején

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Majdnem országos fagy alakult ki

A derült, szélcsendes idő kedvezett az erős éjszakai lehűlésnek. Vasárnap reggelre Magyarország döntő részén fagypont alá csökkent a hőmérséklet, csupán helyenként képződött köd.

A HungaroMet közlése szerint országos átlagban 4 Celsius-fokkal volt hidegebb annál, mint ami ebben az időszakban megszokott.

A legalacsonyabb értékeket ezúttal is az északi völgyekben mérték.