Fák dőlhetnek a túrázókra az egyik kedvelt magyar kirándulóhelyen, komoly veszélyre figyelmeztetnek

A veszélyre az Ipoly Erdő Zrt. hívta fel a kirándulók figyelmét. A Magas-Börzsönyben jelen lévő kőrisvész Európa-szerte pusztít, a beteg fák pedig szinte bármikor kidőlhetnek, vagy hatalmas ágak szakadhatnak le róluk akár teljesen szélcsendes, napos időben is.

Az észrevétlenül korhadó fák bármikor a kirándulókra dőlhetnek - Illusztráció

Fotó: New Africa / Shutterstock

Kívülről nem látszik, hogy már korhadnak a fák

A jelenség hátterében egy inváziós gombabetegség áll, ami megtámadja a kőriseket, a fák pedig egyre jobban legyengülnek, végül rovarkártevők is megjelennek rajtuk.

A beteg fák törzse és gyökere egyaránt észrevétlenül korhad el, ezért is jelent hatalmas veszélyt a kirándulókra.

A fakitermelő csapatok és az erdészek folyamatosan dolgoznak a veszélyes fák eltávolításán a Csóványos környéki bérceken és a meredek völgyoldalakban, többek között a zöld és piros turistajelzésekkel ellátott útvonalak mentén – írja a NOOL.

Mire kell figyelni?

Az Ipoly Erdő Zrt. minden kirándulótól azt kéri, hogy véletlenül se térjenek le a kijelölt turistautakról. A sűrűbb, érintetlen erdőrészeken nagyobb a leszakadó ágak és kidőlő fák kockázata.

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A szakemberek szerint erős szélben ajánlott inkább elhalasztani a túrát, mivel a gyenge fák ilyenkor nagyobb eséllyel dőlhetnek ki. A fülhallgató használata is kerülendő, hogy halljuk az erdő természetes zajait, és időben észrevegyük a recsegő ágakat vagy a kidőlő fák hangját.

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