Fejes Péter: Szembe kell nézni a korábbi hibákkal és tanulni kell belőlük

Fejes Péter szerint az ügyészség nem lesz sikeres pozitív társadalmi visszajelzések nélkül, de nemcsak a társadalmi megbecsülésével, hanem az önbecsülésével is adódtak problémák az utóbbi időben.

Fejes Péter a Kossuth rádió reggeli műsorának pénteki adásában beszélt

Fotó: Hatlaczki Balazs

Elmondta, több lépés történt már ezek helyreállítására. Szoros határidővel rendelt el belső vizsgálatot az úgynevezett aranykonvojügyben, amelyben közben nyomozás is zajlik az eset elrendelésének és végrehajtásának körülményeire, valamint bizonyos utólagos jogszabályi legalizálásokra vonatkozóan.

Azt mondta, áttekintett bizonyos kiemelt, és a közvélemény fokozott érdeklődésére számot tartó ügyeket, de ez nem a legfőbb ügyész, hanem a büntetőjogi szakág, illetve annak vezetőjének feladata. Baka András köztársasági elnök csütörtökön aláírta a büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes kinevezését, aki hétfőtől ugyanezeket az ügyeket sokkal mélyebben fogja áttekinteni.

Fejes Péter úgy érzi, az intézményen belül már az elmúlt nyolc napban érzékelhetővé vált a változás.

Kezdeményezte öt főosztály, illetve önálló osztály megszüntetését, emellett a büntetés-végrehajtás törvényes felügyelete is visszakerül a közjogi szakágból „oda, ahova mindig tartozott” – jelezte.

Úgy értékelt: a hibákkal való szembenézés és az azokból levont tanulságok után az ügyészség képes lesz eredményesebb és sikeresebb lenni, de a gyorsaságot nem tudja megígérni. Ezt egyebek mellett azzal magyarázta, hogy jelentős más intézmények „elszívó hatása”, de számottevő a fizetési szakadék is a legfőbb ügyészség és a területi szervek, helyi szervek között.

Azt mondta, hogy amíg ő a legfőbb ügyész, a megalapozott gyanút azzal fogják közölni, akit az terhel, és az nemcsak nemtől vagy felekezethez való hovatartozástól független, hanem volt és jelenlegi miniszterelnöktől is.

A Legfőbb Ügyészségtől a közvélemény nem fog értesülni arról, hogy kivel szemben áll fenn bűncselekmény gyanúja.

Az ügyészségi információk kiszivárgásával kapcsolatban elmondta, megteszik a kellő intézkedéseket az ügyben, bár a teljes kizárás szerinte nem lehetséges. Hozzátette, hogy nem szerencsés a szervezet szempontjából, ha folyamatban lévő büntetőeljárások vagy fegyelmi ügyek egyoldalú információk alapján párhuzamosan a nyilvánosság előtt is zajlanak – írja az MTI.