A Szigetszentmiklós és Szigethalom közötti Mű úti keresztezés a vonal egyik legforgalmasabb közúti átjárója, ahol a sorompó miatt rendszeresek a torlódások, ezért van szükség a felüljáróra. A nyáron elvégzett pályafelújítással már megszüntették a HÉV-ekre vonatkozó óránkénti 30 kilométer sebességkorlátozást, azonban a torlódások felszámolásához átfogóbb fejlesztésre van szükség.

Új, kétsávos közúti felüljáró épül Szigetszentmiklóson a Mű úti vasúti átjárónál a ráckevei (H6-os) HÉV fejlesztésének részeként

Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

A miniszter bejegyzésében azt írta, a ráckevei HÉV korszerűsítését Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter leállította, idén márciusban pedig a tervezési szerződést is megszüntették. A régóta halogatott fejlesztést most uniós forrásokból indítják újra, a HÉV-pálya megújításával és a kapcsolódó közúti beruházásokkal együtt – fogalmazott.

A helyiek várják a felüljáró megépítését

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a felújítás terveit nemrég egy szigetszentmiklósi lakossági fórumon mutatták be Perticsné Kácsor Andrea (Tisza-párt) részvételével, ami bizonyította, hogy a térségben élők várják és támogatják a beruházást.

A H6-os HÉV fejlesztésének részeként tervezett új, kétsávos felüljáró a vágányok felett vezeti majd át a közúti forgalmat, a környező utcák rendezettebb haladása érdekében pedig új szervizutak és körforgalmú csomópontok is létesülnek.

A különszintű keresztezés kialakítását összehangolják a Szigetszentmiklós-Gyártelep térségébe tervezett új közlekedési csomóponttal, ahol a HÉV és az autóbuszok közötti átszállásokat egyszerűsítik, P+R parkolót alakítanak ki, és akadálymentesítik a megállóhelyeket.

A tárcavezető jelezte: az új közúti felüljáró létesítéséhez az engedélyek rendelkezésre állnak. A kivitelező kiválasztása után a munkálatok 2028-ban indulhatnak meg.