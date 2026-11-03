Elárasztották a szeméthegyek Ferencváros utcáit, fotókon mutatjuk, mi maradt a lomtalanítás után

Ferencváros több utcájában is bútorok, matracok és más nagydarabos hulladékok borítják a járdák szélét az őszi lomtalanítás idején. A MOHU Budapest ütemezése szerint a IX. kerületben október 26. és november 5. között zajlik a lomok begyűjtése. A kihelyezés azonban nem egyszerre történik: a kerületet hat körzetre osztották, és mindenhol külön napot jelöltek ki a lakosság számára.

Ferencváros: lomtalanítás miatt jelentek meg a hulladékhalmok az utcákon Fotó: Mediaworks

Az első három körzetben már október 26. és 28. között lezajlott a lomkikészítés. November 3-án, kedden a negyedik körzet lakóin a sor, szerdán, november 4-én az ötödik, csütörtökön, november 5-én pedig a hatodik körzet következik.

A szabályok szerint a nagydarabos hulladékot kizárólag a kijelölt napon, este 18 óra után szabad az ingatlanok elé kihelyezni. A szolgáltató a lomokat a következő napon szállítja el. Aki nem tartja be az időpontokat, az szabálytalanul helyezheti ki a hulladékot.

Nem kerülhet minden hulladék az utcára

A lomtalanítás során elsősorban a háztartásokban feleslegessé vált nagydarabos tárgyaktól, például bútoroktól, matracoktól és szőnyegektől lehet megszabadulni. Építési törmeléket, elektronikai és veszélyes hulladékot azonban tilos a lomok közé tenni, ezek elszállításáról más módon kell gondoskodni.

A ferencvárosiaknak érdemes ellenőrizniük, hogy pontosan melyik körzethez tartozik az utcájuk, és mikor van a kijelölt lomkikészítési nap. A lomtalanítás november 5-én, csütörtökön ér véget a IX. kerületben.