Filmforgatás miatt lezárják a Szabadság hidat a hétvégén

Lezárják a Szabadság hidat, valamint a Fővám teret és a Vámház körutat november 14-én és 15-én, szombaton és vasárnap 15 órától másnap hajnalig filmforgatás miatt.
Módosul a 47-es, a 48-as és a 49-es villamosok, valamint a 15-ös autóbusz, a 83-as trolibusz és az érintett éjszakai buszok közlekedése.
Filmforgatás miatt november 14-én, szombaton várhatóan 15 órától november 15-én, vasárnap 6 óráig, majd 15-én, vasárnap várhatóan 15 órától november 16-án, hétfőn hajnali 4 óráig lezárják a Szabadság hidat, a Fővám teret és a Vámház körutat.
A pesti oldalon a kiskörúti villamosforgalom szintén szünetelni fog – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
Közösségi közlekedési változások a filmforgatás miatti lezárás idején
- a 47-es villamos módosított útvonalon, a Városház tér és a Batthyány tér között közlekedik, a Fővám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat nem érinti;
- a 48-as és a 49-es villamos 15 óra után nem közlekedik;
- a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között jár, a Fővám teret és a Kálvin teret nem érinti;
- a 83-as trolibusz módosított útvonalon közlekedik, a Közraktár utca, a Czuczor utca és a Fővám tér megállókat nem érinti, de megáll a Lónyay utcában a Czuczor utcánál és a Török Pál utcánál;
- a 223E autóbusz módosított útvonalon jár, a Fővám tér megállót nem érinti;
- a 923-as, a 934-es, a 966-os és a 979-es autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, a Zsil utca és a Fővám tér megállókat nem érintik;
- a 922-es, a 992B és a 988-as autóbuszok módosított útvonalon közlekednek a Petőfi hídon át, a Móricz Zsigmond körtér és a Kálvin tér közötti megállókat nem érintik, de megállnak a Petőfi híd budai hídfőjénél és a Boráros téren a 958-as busz megállójában, valamint Buda felé a Corvin-negyednél és Újbuda-központnál is.
A BKK a Pest és Buda között utazók részére az M4-es metró, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánlja. A pesti oldalon a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között a 9-es autóbusszal, a 72-es trolibusszal, az M3-as metróval, a Fővám tér és a Kálvin tér között az M4-es metróval is lehet utazni.
Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.
Közel három hétre lezárják a Népszínház utcát
November 9-től a Népszínház utca egy szakaszát közel három hétre lezárták, a munkálatok pedig az autósokat és a közösségi közlekedést használókat egyaránt érintik.