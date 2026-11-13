Filmforgatás miatt lezárják a Szabadság hidat a hétvégén

Lezárják a Szabadság hidat, valamint a Fővám teret és a Vámház körutat november 14-én és 15-én, szombaton és vasárnap 15 órától másnap hajnalig filmforgatás miatt.

Filmforgatás miatt lezárják a Szabadság hidat

Fotó: MEDIAWORKS

Módosul a 47-es, a 48-as és a 49-es villamosok, valamint a 15-ös autóbusz, a 83-as trolibusz és az érintett éjszakai buszok közlekedése.

Filmforgatás miatt november 14-én, szombaton várhatóan 15 órától november 15-én, vasárnap 6 óráig, majd 15-én, vasárnap várhatóan 15 órától november 16-án, hétfőn hajnali 4 óráig lezárják a Szabadság hidat, a Fővám teret és a Vámház körutat.

A pesti oldalon a kiskörúti villamosforgalom szintén szünetelni fog – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Közösségi közlekedési változások a filmforgatás miatti lezárás idején

a 47-es villamos módosított útvonalon, a Városház tér és a Batthyány tér között közlekedik, a Fővám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat nem érinti;

a 48-as és a 49-es villamos 15 óra után nem közlekedik;

a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között jár, a Fővám teret és a Kálvin teret nem érinti;

a 83-as trolibusz módosított útvonalon közlekedik, a Közraktár utca, a Czuczor utca és a Fővám tér megállókat nem érinti, de megáll a Lónyay utcában a Czuczor utcánál és a Török Pál utcánál;

a 223E autóbusz módosított útvonalon jár, a Fővám tér megállót nem érinti;

a 923-as, a 934-es, a 966-os és a 979-es autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, a Zsil utca és a Fővám tér megállókat nem érintik;

a 922-es, a 992B és a 988-as autóbuszok módosított útvonalon közlekednek a Petőfi hídon át, a Móricz Zsigmond körtér és a Kálvin tér közötti megállókat nem érintik, de megállnak a Petőfi híd budai hídfőjénél és a Boráros téren a 958-as busz megállójában, valamint Buda felé a Corvin-negyednél és Újbuda-központnál is.

A BKK a Pest és Buda között utazók részére az M4-es metró, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánlja. A pesti oldalon a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között a 9-es autóbusszal, a 72-es trolibusszal, az M3-as metróval, a Fővám tér és a Kálvin tér között az M4-es metróval is lehet utazni.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.