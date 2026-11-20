Különleges családi kötelék fűzte Magyarországhoz Fionát, a Cincinnati Állatkert világhírű vízilovát, amely november 19-én, kilencévesen pusztult el. A Debreceni Állatkert megható Facebook-bejegyzésben búcsúzott az állattól, és azt is elárulta, miért érintette őket különösen fájdalmasan a tragédia.

November 19-én elpusztult Fiona, a Cincinnati Állatkert vízilova, miután lenyelt egy sapkát. Dédszülei, Linda és Szigfrid a Debreceni Állatkertben élnek. (A képen Fiona) Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

Fiona ugyanis a Debreceni Állatkertben élő Linda és Szigfrid dédunokája volt, így az amerikai állatkert kedvencéhez szoros családi kötelék fűzte a magyar intézményt.

A nílusi víziló 2017. január 24-én, hat héttel a vártnál korábban, mindössze 13 kilogrammosan született. Élete első heteiben a túlélésért küzdött, de gondozói és állatorvosai segítségével megerősödött. Történetét világszerte emberek milliói követték.

Egy kötött sapka okozhatta a víziló, Fiona halálát

A víziló tragédiáját egy különös baleset előzte meg.

Egy látogató a levegőbe dobott egy kötött sapkát, amely beleakadt egy mennyezeti ventilátorba, majd egy keskeny nyíláson keresztül Fiona kifutójába került. Az állat lenyelte a sapkát, néhány nappal később pedig romlani kezdett az étvágya.

Az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy az idegen tárgy már a vékonybelében volt. Az állatorvosok többféle módszerrel próbálták megmenteni Fionát, de nem jártak sikerrel.

A tragédia miatt most figyelmeztetés intézett az állatkert a látogatóknak: soha nem szabad tárgyakat dobálni az állatok közelében vagy a kifutójukba, hiszen egy ártalmatlannak tűnő sapka is végzetes veszélyt jelenthet számukra!