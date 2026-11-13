Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleménye szerint lezárult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, valamint a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatói pályázata. Kiderült, kik lesznek az új főigazgatók.

Kórházi főigazgatók: kiderült, kik vezetik a három intézményt.

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A miskolci intézmény vezetésére hat pályázat érkezett, amelyek közül öt felelt meg a feltételeknek. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter végül Dr. Kostyál László Csabát nevezte ki főigazgatónak.

Fontos változás három magyar kórházban: kiderült, kik lesznek az új főigazgatók

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatói pozíciójára ugyancsak hatan pályáztak, de csak négy jelentkezés volt érvényes. Az intézmény vezetésére Dr. Batka Gábor kapott kinevezést az egészségügyi minisztertől.

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet pályázatán négy érvényes jelentkezés érkezett, egy jelölt pedig október 21-én visszavonta pályázatát. Az intézmény főigazgatói feladatainak ellátásával Dr. Tótth Árpád országos kórház-főigazgató Dr. Hermányi Zsoltot bízta meg.

Mindhárom új főigazgatói megbízás 2026. november 16-án lép hatályba.