Megmozdult a föld szerda hajnalban Magyarországon. A 2,5-ös magnitúdójú földrengés Bélapátfalva térségében történt, a rengést a környéken élők is érezhették.
Földrengés Magyarországon: Bélapátfalva térségében rengett a föld
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. november 18-án helyi idő szerint 0:36 perckor 2.5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Bélapátfalva térségében. A földrengést a környéken élők érezhették, bejelentések Balaton, Bekölce és Mikófalva településről érkeztek már - tájékoztatott a katasztrófavédelem.