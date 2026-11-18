Földrengés Magyarországon: Bélapátfalva térségében rengett a föld

Földrengés Magyarországon: Bélapátfalva térségében rengett a föld Fotó: unsplash.com

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. november 18-án helyi idő szerint 0:36 perckor 2.5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Bélapátfalva térségében. A földrengést a környéken élők érezhették, bejelentések Balaton, Bekölce és Mikófalva településről érkeztek már - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

