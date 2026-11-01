Fordulat jön az időjárásban: eső érkezik mindenszentekre, jövő héten pedig keményebb fagyok jöhetnek

November 1-jén, mindenszentek napján sokan keresik fel szeretteik sírját, az időjárás azonban nem mindenhol kedvez a szabadtéri programoknak. A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap alapvetően felhős idő várható, ugyanakkor lesznek olyan országrészek, ahol átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és a nap is kisüthet.

Fotó: Gábor Zoltán

A délelőtti órákban még többfelé lehetnek száraz időszakok, dél felől azonban fokozatosan növekszik a felhőzet, és a déli óráktól egyre nagyobb eséllyel fordulhat elő tartósabb eső.

Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben erős széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 9 és 16 fok között alakulhat, így a temetőlátogatóknak érdemes melegebb kabáttal és esernyővel készülniük.

A meteorológiai szolgálat vasárnapra nem jelzett veszélyes időjárási jelenséget.

Hétfőn sem javul az időjárás: többfelé eshet

November 2-án, halottak napján folytatódik a változékony, többnyire erősen felhős vagy borult idő. A HungaroMet szerint hétfőn többfelé várható eső vagy zápor, nagyobb eséllyel az ország déli és délnyugati részén. Északkeleten ugyanakkor időnként vékonyabbá, szakadozottabbá válhat a felhőzet.

Az északi, északkeleti szél élénk lesz, helyenként erős széllökések is kísérhetik.

Hétfő délután 7 és 13 fok közötti csúcshőmérséklet valószínű, a magasabb értékekre elsősorban északkeleten lehet számítani.

Időjárás a jövő héten: visszatérnek a mínuszok

A hét eleji csapadékos időszak után fokozatos változás kezdődik Magyarország időjárásában.

Kedden még sokfelé felhős időre van kilátás, de a csapadék valószínűsége már csökken. A délutáni órákban 8 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szerdán egyre nagyobb területen szakadozhat fel a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Hajnalban ugyanakkor már ismét előfordulhat gyenge fagy. Napközben 8–13 fok valószínű.

Csütörtökön érkezhet a hét egyik legfontosabb változása: a derültebb éjszaka és a hidegebb levegő hatására már nagy területen fagyhat.