Fordulat jön az időjárásban: eső érkezik mindenszentekre, jövő héten pedig keményebb fagyok jöhetnek

November 1-jén, mindenszentek napján sokan keresik fel szeretteik sírját, az időjárás azonban nem mindenhol kedvez a szabadtéri programoknak. A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap alapvetően felhős idő várható, ugyanakkor lesznek olyan országrészek, ahol átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és a nap is kisüthet.
A délelőtti órákban még többfelé lehetnek száraz időszakok, dél felől azonban fokozatosan növekszik a felhőzet, és a déli óráktól egyre nagyobb eséllyel fordulhat elő tartósabb eső.
Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben erős széllökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 9 és 16 fok között alakulhat, így a temetőlátogatóknak érdemes melegebb kabáttal és esernyővel készülniük.
A meteorológiai szolgálat vasárnapra nem jelzett veszélyes időjárási jelenséget.
Hétfőn sem javul az időjárás: többfelé eshet
November 2-án, halottak napján folytatódik a változékony, többnyire erősen felhős vagy borult idő. A HungaroMet szerint hétfőn többfelé várható eső vagy zápor, nagyobb eséllyel az ország déli és délnyugati részén. Északkeleten ugyanakkor időnként vékonyabbá, szakadozottabbá válhat a felhőzet.
Az északi, északkeleti szél élénk lesz, helyenként erős széllökések is kísérhetik.
Hétfő délután 7 és 13 fok közötti csúcshőmérséklet valószínű, a magasabb értékekre elsősorban északkeleten lehet számítani.
Időjárás a jövő héten: visszatérnek a mínuszok
A hét eleji csapadékos időszak után fokozatos változás kezdődik Magyarország időjárásában.
Kedden még sokfelé felhős időre van kilátás, de a csapadék valószínűsége már csökken. A délutáni órákban 8 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.
Szerdán egyre nagyobb területen szakadozhat fel a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Hajnalban ugyanakkor már ismét előfordulhat gyenge fagy. Napközben 8–13 fok valószínű.
Csütörtökön érkezhet a hét egyik legfontosabb változása: a derültebb éjszaka és a hidegebb levegő hatására már nagy területen fagyhat.
A leghidegebb térségekben mínusz 5 fokig csökkenhet a hőmérséklet, miközben délután 8–12 fok várható.
Pénteken és szombaton is fagyos lehet a reggel
A jelenlegi előrejelzés alapján pénteken és szombaton is folytatódhat a szárazabb, többfelé napos idő.
A hajnali órákban azonban ismét fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, a hidegre érzékeny területeken akár mínusz 5 fok is előfordulhat.
Pénteken 7–12, szombaton 7–11 fok közötti maximumokra van kilátás.
A hét második felében tehát nem elsősorban a nappali hideg, hanem a fagyos reggelek jelenthetik a legnagyobb változást.
Az autósoknak érdemes számolniuk a deres, jeges szélvédőkkel, a kerttulajdonosoknak pedig gondoskodniuk kell a fagyérzékeny növények védelméről.
A több napra szóló prognózis még módosulhat, ezért érdemes figyelemmel követni a HungaroMet friss előrejelzéseit.