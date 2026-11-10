Egész nap esni fog, már reggel több helyen megbénult a forgalom

Esős, szürke napra készülhetnek a közlekedők: a HungaroMet szerint kedden országszerte borult, párás, sokfelé esős idő várható, miközben már reggel több fontos úton torlódások alakultak ki. A győri fővonalon közben elhárították a reggeli váltóhibát, Budapesten pedig villamospálya-felújítás miatt több járat közlekedése is változik.

Eső áztatja az országot, torlódások és fennakadások nehezítik a közlekedést.

Fotó: Karnok Csaba

A HungaroMet szerint egész nap esőre kell számítani, de területenként eltérő mennyiségben. Nyugaton kevesebb, máshol több csapadék hullhat, az Északi-középhegységben pedig átmeneti ónos eső sem kizárt. Délutántól nyugat felől fokozatosan megszűnik az eső, miközben a déli szél egyre több helyen északnyugatira fordul.

Több fontos úton is torlódik a forgalom

Az M1-es autópályán, Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között, a 30-as és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt alakult ki torlódás – írja az Útinform.

A 41-es főúton, Nyíregyházán két személyautó ütközött a Nyíregyházi út és a Virágfürt utca kereszteződésében. A 2-es kilométernél félpályán halad a forgalom.

Miskolcon, a 306-os főúton korábban egy személyautó gyulladt ki, ezért a Repülőtéri úton, a Várközi Lajos utcánál szintén csak félpályán lehet közlekedni.

Az 51-es főút 22-es kilométerénél körforgalmat építenek, ezért félpályás lezárás van érvényben. Taksony és Bugyi felé mindkét irányban hosszabb menetidővel kell számolni.

A Budapest környéki főbb útvonalakon is erős a reggeli forgalom:

lassulás van az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében, az M3-as fővárosi bevezetőjén, az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-es főúton a solymári körforgalomnál, a 11-es főúton Szentendre felől, valamint a 31-es főúton Mende és Maglód környékén.

Több BKK-járat is másképp közlekedik

Budapesten november 9-én megkezdődött a Népszínház utcai villamospálya felújítása, ezért a Nagy Fuvaros utca kereszteződésénél lezárták a Népszínház utcát.

A munkálatok miatt megváltozott a 28-as, a 37-es és a 62-es villamos, valamint a 99-es és a 217E busz közlekedése, az érintett szakaszon pedig pótlóbuszok járnak. A BKK arra kéri az erre közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt hosszabb menetidővel számoljanak.