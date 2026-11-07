ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

fűtés

Sokan így fűtenek télen, pedig rengeteg pénzükbe kerülhet – ezt érdemes másképp csinálni

16 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A fűtési szezon beköszöntével egyre több háztartásban merül fel a kérdés, hogyan lehetne csökkenteni a rezsiköltségeket. Sokan azonban olyan megszokott módszerekkel próbálnak spórolni, amelyek valójában növelhetik az energiafogyasztást, vagy ronthatják az otthon komfortját. Néhány egyszerű változtatással jelentős különbség érhető el a fűtésszámlában.
Komment 1
Link másolása
Vágólapra másolva!
fűtésfűtési rendszerhőmérséklet

A hidegebb hónapokban a háztartások energiafelhasználásának jelentős részét a fűtés adhatja. Nem mindegy azonban, milyen hőmérsékletet állítunk be, hogyan szellőztetünk, és mennyire engedjük szabadon áramolni a radiátorok által felmelegített levegőt.

Fotó: STOCK4B-RF / Pexels

Mutatjuk a leggyakoribb hibákat.

1. Túl magasra állítjuk a termosztátot

Sokan a lakás gyorsabb felmelegedését remélik attól, hogy a termosztátot a kívánt hőmérsékletnél jóval magasabbra állítják. A hagyományos, ki-be kapcsoló termosztátoknál azonban ettől a fűtés általában nem lesz gyorsabb, csupán tovább működik, amíg el nem éri a magasabb beállított értéket.

A lakás hőmérsékletének már egy-két fokos csökkentése is mérsékelheti a hőveszteséget és a fűtési energiaigényt. A megfelelő hőmérséklet természetesen függ az épület adottságaitól, a lakók életkorától és egészségi állapotától is.

2. Eltakarjuk a radiátorokat

Gyakori hiba, hogy a radiátor elé nagy kanapét, szekrényt vagy más bútort helyeznek. A vastag függönyök és a radiátorokat eltakaró burkolatok szintén akadályozhatják a meleg levegő megfelelő áramlását. Ilyenkor a helyiség lassabban vagy egyenetlenül melegedhet fel, miközben a fűtési rendszernek tovább kell dolgoznia a kívánt komfort eléréséhez. Érdemes ezért a radiátorok környezetét szabadon hagyni.

3. Egész nap bukóra nyitva tartjuk az ablakot

A folyamatos, résnyire nyitott ablak jelentős hőveszteséget okozhat. A fűtési szezonban általában hatékonyabb a rövid, intenzív szellőztetés, különösen akkor, ha kereszthuzatot is tudunk biztosítani. Ezzel a beltéri levegő gyorsan kicserélhető, miközben a falak és a bútorok kevésbé hűlnek le, mint hosszan tartó szellőztetés esetén. A megfelelő légcsere ugyanakkor elengedhetetlen a páratartalom szabályozásához és a penészesedés megelőzéséhez.

4. Teljesen lekapcsoljuk a fűtést, amikor elmegyünk otthonról

A fűtés visszavétele távollét idején valóban energiát takaríthat meg, de nem minden épületnél ideális a rendszer teljes kikapcsolása. A döntésnél számít az épület hőszigetelése, a fűtési rendszer típusa és az is, mennyi időre marad üresen a lakás.

Különösen padlófűtésnél és hőszivattyús rendszereknél lehet fontos az egyenletesebb szabályozás. Tartós hidegben a túlzott lehűlés a komfort mellett a vízvezetékek és a nedvességre érzékeny épületszerkezetek szempontjából is kockázatot jelenthet.

5. Megfeledkezünk a rendszer karbantartásáról

A nem megfelelően működő termosztát, az elhanyagolt kazán vagy a hibásan szabályozott fűtési rendszer fölösleges energiafelhasználást eredményezhet. A fűtési szezonban ezért különösen fontos a rendszer megfelelő működésének ellenőrzése. A gázkészülékek karbantartását mindig megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberre kell bízni.

Mennyit lehet spórolni a fűtésen?

Erre nincs minden háztartásra érvényes, pontos összeg. A megtakarítás függ a lakás méretétől, hőszigetelésétől, a fűtési módtól és az energia árától. Egy rosszul szigetelt családi házban például más eredményt hozhat a termosztát beállításának módosítása, mint egy korszerű társasházi lakásban.

A legfontosabb, hogy ne pusztán kevesebbet fűtsünk, hanem tudatosabban használjuk a fűtési rendszert. A kisebb változtatások együtt már érezhető különbséget jelenthetnek a téli kiadásokban.

 

Komment 1