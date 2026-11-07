Sokan így fűtenek télen, pedig rengeteg pénzükbe kerülhet – ezt érdemes másképp csinálni

A hidegebb hónapokban a háztartások energiafelhasználásának jelentős részét a fűtés adhatja. Nem mindegy azonban, milyen hőmérsékletet állítunk be, hogyan szellőztetünk, és mennyire engedjük szabadon áramolni a radiátorok által felmelegített levegőt.
Mutatjuk a leggyakoribb hibákat.
1. Túl magasra állítjuk a termosztátot
Sokan a lakás gyorsabb felmelegedését remélik attól, hogy a termosztátot a kívánt hőmérsékletnél jóval magasabbra állítják. A hagyományos, ki-be kapcsoló termosztátoknál azonban ettől a fűtés általában nem lesz gyorsabb, csupán tovább működik, amíg el nem éri a magasabb beállított értéket.
A lakás hőmérsékletének már egy-két fokos csökkentése is mérsékelheti a hőveszteséget és a fűtési energiaigényt. A megfelelő hőmérséklet természetesen függ az épület adottságaitól, a lakók életkorától és egészségi állapotától is.
2. Eltakarjuk a radiátorokat
Gyakori hiba, hogy a radiátor elé nagy kanapét, szekrényt vagy más bútort helyeznek. A vastag függönyök és a radiátorokat eltakaró burkolatok szintén akadályozhatják a meleg levegő megfelelő áramlását. Ilyenkor a helyiség lassabban vagy egyenetlenül melegedhet fel, miközben a fűtési rendszernek tovább kell dolgoznia a kívánt komfort eléréséhez. Érdemes ezért a radiátorok környezetét szabadon hagyni.
3. Egész nap bukóra nyitva tartjuk az ablakot
A folyamatos, résnyire nyitott ablak jelentős hőveszteséget okozhat. A fűtési szezonban általában hatékonyabb a rövid, intenzív szellőztetés, különösen akkor, ha kereszthuzatot is tudunk biztosítani. Ezzel a beltéri levegő gyorsan kicserélhető, miközben a falak és a bútorok kevésbé hűlnek le, mint hosszan tartó szellőztetés esetén. A megfelelő légcsere ugyanakkor elengedhetetlen a páratartalom szabályozásához és a penészesedés megelőzéséhez.
4. Teljesen lekapcsoljuk a fűtést, amikor elmegyünk otthonról
A fűtés visszavétele távollét idején valóban energiát takaríthat meg, de nem minden épületnél ideális a rendszer teljes kikapcsolása. A döntésnél számít az épület hőszigetelése, a fűtési rendszer típusa és az is, mennyi időre marad üresen a lakás.
Különösen padlófűtésnél és hőszivattyús rendszereknél lehet fontos az egyenletesebb szabályozás. Tartós hidegben a túlzott lehűlés a komfort mellett a vízvezetékek és a nedvességre érzékeny épületszerkezetek szempontjából is kockázatot jelenthet.
5. Megfeledkezünk a rendszer karbantartásáról
A nem megfelelően működő termosztát, az elhanyagolt kazán vagy a hibásan szabályozott fűtési rendszer fölösleges energiafelhasználást eredményezhet. A fűtési szezonban ezért különösen fontos a rendszer megfelelő működésének ellenőrzése. A gázkészülékek karbantartását mindig megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberre kell bízni.
Mennyit lehet spórolni a fűtésen?
Erre nincs minden háztartásra érvényes, pontos összeg. A megtakarítás függ a lakás méretétől, hőszigetelésétől, a fűtési módtól és az energia árától. Egy rosszul szigetelt családi házban például más eredményt hozhat a termosztát beállításának módosítása, mint egy korszerű társasházi lakásban.
A legfontosabb, hogy ne pusztán kevesebbet fűtsünk, hanem tudatosabban használjuk a fűtési rendszert. A kisebb változtatások együtt már érezhető különbséget jelenthetnek a téli kiadásokban.