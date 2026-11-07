Sokan így fűtenek télen, pedig rengeteg pénzükbe kerülhet – ezt érdemes másképp csinálni

A hidegebb hónapokban a háztartások energiafelhasználásának jelentős részét a fűtés adhatja. Nem mindegy azonban, milyen hőmérsékletet állítunk be, hogyan szellőztetünk, és mennyire engedjük szabadon áramolni a radiátorok által felmelegített levegőt.

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Mutatjuk a leggyakoribb hibákat.

1. Túl magasra állítjuk a termosztátot

Sokan a lakás gyorsabb felmelegedését remélik attól, hogy a termosztátot a kívánt hőmérsékletnél jóval magasabbra állítják. A hagyományos, ki-be kapcsoló termosztátoknál azonban ettől a fűtés általában nem lesz gyorsabb, csupán tovább működik, amíg el nem éri a magasabb beállított értéket.

A lakás hőmérsékletének már egy-két fokos csökkentése is mérsékelheti a hőveszteséget és a fűtési energiaigényt. A megfelelő hőmérséklet természetesen függ az épület adottságaitól, a lakók életkorától és egészségi állapotától is.

2. Eltakarjuk a radiátorokat

Gyakori hiba, hogy a radiátor elé nagy kanapét, szekrényt vagy más bútort helyeznek. A vastag függönyök és a radiátorokat eltakaró burkolatok szintén akadályozhatják a meleg levegő megfelelő áramlását. Ilyenkor a helyiség lassabban vagy egyenetlenül melegedhet fel, miközben a fűtési rendszernek tovább kell dolgoznia a kívánt komfort eléréséhez. Érdemes ezért a radiátorok környezetét szabadon hagyni.

3. Egész nap bukóra nyitva tartjuk az ablakot

A folyamatos, résnyire nyitott ablak jelentős hőveszteséget okozhat. A fűtési szezonban általában hatékonyabb a rövid, intenzív szellőztetés, különösen akkor, ha kereszthuzatot is tudunk biztosítani. Ezzel a beltéri levegő gyorsan kicserélhető, miközben a falak és a bútorok kevésbé hűlnek le, mint hosszan tartó szellőztetés esetén. A megfelelő légcsere ugyanakkor elengedhetetlen a páratartalom szabályozásához és a penészesedés megelőzéséhez.

4. Teljesen lekapcsoljuk a fűtést, amikor elmegyünk otthonról

A fűtés visszavétele távollét idején valóban energiát takaríthat meg, de nem minden épületnél ideális a rendszer teljes kikapcsolása. A döntésnél számít az épület hőszigetelése, a fűtési rendszer típusa és az is, mennyi időre marad üresen a lakás.