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fűtés

Ezzel a végtelenül egyszerű módszerrel sokat spórolhatsz a fűtésen

21 órája
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A fűtési szezonban megugranak a rezsiköltségek, ám néhány egyszerű trükkel csökkenteni lehet a kiadásokat. Sokan nem tudják, de akár 6 százaléknyi fűtési energiát is meg lehet takarítani azzal, hogy csupán egyetlen Celsius-fokkal alacsonyabbra állítjuk a hőfokszabályozót.
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fűtésspórolástippek-tanácsok

Jelentős összeget takaríthatsz meg a fűtési szezonban, ha mindössze 1 Celsius-fokkal alacsonyabbra állítod a termosztátot éjszakára. Ezzel ugyanis éves szinten már 2-3 százalékos energiamegtakarítást lehet elérni.

fűtés, radiátor, hőszabályozás
Akár 6 százaléknyi fűtési energiát is könnyen meg lehet takarítani
Fotó: Pixabay

Érdemes odafigyelni arra is, melyik helyiséget mire használunk: míg a nappaliban vagy a fürdőszobában a 20-22 Celsius-fok lehet ideális, addig a hálószobában az alváshoz elég csupán 18 fok is. A ritkán használt helyiségeket is felesleges magas hőmérsékletre felfűteni.

Az üres lakás fűtése is pénzkidobás

Ha több napra elutazol, akkor is ajánlott a lakásban a fűtést csökkenteni, akár 6 fokkal is alacsonyabbra lehet állítani a termosztátot. A programozható termosztáttal a fűtést a napi rutinhoz lehet igazítani, ennek előre beállításával pedig elkerülhető, hogy véletlenül egész nap magas hőfokon menjen a fűtés.

A digitális termosztát beprogramozása

A nap és a pontos idő beállítása után meg kell adni a kívánt hőmérsékletet és az időintervallumokat. A programot más napokra is át lehet másolni. A hőfok ideiglenesen is módosítható, akár 1–99 órára vagy napra. Régebbi konvektorokhoz csatlakoztatható vezérlőeszközökkel akár távolról is szabályozható a fűtés – írja a BEOL az MVMNEXT-re hivatkozva.

A szigetelés is fontos

Nehezebb elérni az ideális hőmérsékletet, ha a fűtés mellett a bejárati ajtónál egész nap beáramlik a hideg levegő, ezért ajánlatos az ajtók és az ablakok megfelelő szigetlésére is odafigyelni.

 

 

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