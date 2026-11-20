Biztonsági okokból kiürítették a budaörsi Hársfa utcai iskolát. Ennek oka, hogy a városi uszodánál egy építési munka során elvágtak egy gázcsövet.
Az iskolából nyolcszáz gyereket küldtek haza, az épületet bezárták. Az uszodát is kiürítették, onnan hatvanheten távoztak, miután elvágták a gázfőnyomócsövet - közölte a katasztrófavédelem pénteken az MTI-vel.
A Hársfa utcában a törökbálinti hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett derítették fel a helyzetet, a területet lezárták.
Az Origo augusztusban arról számolt be, hogy egy bangladesi hajóbontóban nyolcan haltak meg gázszivárgás miatt.