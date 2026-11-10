Elgázoltak egy 5 éves kisfiút Sajószentpéteren

A baleset kedden 12:35 perc körül történt egy a sajószentpéteri Spar közelében. A kisfiú és édesanyja szabálytalanul, a kijelölt gyalogátkelőhelyen kívül próbált átjutni az út túloldalára, amikor egy arra haladó autó elgázolta a gyereket.

Elgázoltak egy kisfiút Sajószentpéteren - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A kisfiú könnyű sérüléseket szenvedett.

„A rendőrök szabálysértési helyszíni szemlét tartottak. A szabálytalan átkelés miatt szabálysértési felelősség is felmerülhet” – mondta a boon.hu-nak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség fokozott óvatosságra int

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a csúszós úttesten megnő a járművek féktávolsága, ezért a gyalogosoknak különösen körültekintően kell közlekedniük. Fontos, hogy mindenki a kijelölt gyalogátkelőhelyeket használja, és átkelés előtt győződjön meg arról, hogy biztonságosan átérhet az út túloldalára.