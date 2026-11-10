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Magyar Péter már Merznek is sok volt – videón a kínos pillanat

gázolás

Elgázoltak egy 5 éves kisfiút Sajószentpéteren

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Ötéves kisgyereket ütött el egy autó november 10-én kora délután Sajószentpéteren. A kisfiú az édesanyjával próbált átkelni az úttesten, azonban nem a kijelölt gyalogátkelőhelyet használták. A gyerek a gázolásban könnyű sérüléseket szenvedett.
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gázolásSajószentpéterbaleset

A baleset kedden 12:35 perc körül történt egy a sajószentpéteri Spar közelében. A kisfiú és édesanyja szabálytalanul, a kijelölt gyalogátkelőhelyen kívül próbált átjutni az út túloldalára, amikor egy arra haladó autó elgázolta a gyereket.

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Elgázoltak egy kisfiút Sajószentpéteren - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A kisfiú könnyű sérüléseket szenvedett.

„A rendőrök szabálysértési helyszíni szemlét tartottak. A szabálytalan átkelés miatt szabálysértési felelősség is felmerülhet” – mondta a boon.hu-nak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség fokozott óvatosságra int

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a csúszós úttesten megnő a járművek féktávolsága, ezért a gyalogosoknak különösen körültekintően kell közlekedniük. Fontos, hogy mindenki a kijelölt gyalogátkelőhelyeket használja, és átkelés előtt győződjön meg arról, hogy biztonságosan átérhet az út túloldalára.

 

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