Globális rekord dőlt meg, soha nem volt még ilyen meleg az október

A jelentés szerint októberben a globális átlaghőmérséklet 15,35 Celsius-fok volt, ami 0,90 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát, az iparosodás előtti, 1850 és 1900 közötti szintnél pedig 1,75 fokkal volt magasabb.

Októberben a globális átlaghőmérséklet 15,35 Celsius-fok volt - Illusztráció

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

Ezzel már a harmadik egymást követő hónapban haladta meg a globális hőmérséklet az 1,5 Celsius-fokos küszöböt.

Samantha Burgess, az európai középtávú időjárás-előrejelző központ (ECMWF) éghajlatügyi stratégiai vezetője szerint a rendkívül erős El Nino jelenség tovább fokozza az emberi tevékenység okozta felmelegedést. Hangsúlyozta, hogy a négyéves átlagkülönbség 1,5 fok fölé emelkedése különösen figyelemre méltó, mivel a tartós globális felmelegedést jelzi.

A globális mérések mellett Európában is kiemelkedően meleg volt az október

Európában az idei október a második legmelegebb volt a mérések kezdete óta.

A szárazföldi átlaghőmérséklet 11,51 Celsius-fokot ért el, ami 1,49 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot.

Különösen Skandináviában és Kelet-Európában mértek az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket, míg a Balkán déli részén, Görögországban és Törökország nyugati térségeiben az átlagosnál hűvösebb időjárás uralkodott.

A Copernicus hangsúlyozta, hogy az októberi rekordhőmérsékletek és az óceánok tartós felmelegedése egyaránt a globális éghajlatváltozás folytatódását jelzik.

Bekeményít az időjárás: egyre komolyabb mínuszok jöhetnek a hétvégén

A köd feloszlása után többnyire napos és száraz idő várható a hétvégén, napközben 8–12 Celsius-fokkal. Az előrejelzés szerint hajnalonként azonban kemény fagyokra kell készülni, a fagyzugokban mínusz 5 foknál is jóval hidegebb lehet.