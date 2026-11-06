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rekord

Globális rekord dőlt meg, soha nem volt még ilyen meleg az október

2026. november 06. 13:40
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Az idei október volt a legmelegebb október a globális mérések kezdete óta – közölte pénteken az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata (C3S). Szinte biztosra vehető, hogy 2026 lesz a második olyan naptári év 2024 után, amikor a globális átlaghőmérséklet több mint 1,5 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet.
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rekordhőmérsékletglobális felmelegedés

A jelentés szerint októberben a globális átlaghőmérséklet 15,35 Celsius-fok volt, ami 0,90 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát, az iparosodás előtti, 1850 és 1900 közötti szintnél pedig 1,75 fokkal volt magasabb.

Ősz ,időjárás, eső, vihar , globális átlaghőmérséklet
Októberben a globális átlaghőmérséklet 15,35 Celsius-fok volt - Illusztráció
Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

Ezzel már a harmadik egymást követő hónapban haladta meg a globális hőmérséklet az 1,5 Celsius-fokos küszöböt.

Samantha Burgess, az európai középtávú időjárás-előrejelző központ (ECMWF) éghajlatügyi stratégiai vezetője szerint a rendkívül erős El Nino jelenség tovább fokozza az emberi tevékenység okozta felmelegedést. Hangsúlyozta, hogy a négyéves átlagkülönbség 1,5 fok fölé emelkedése különösen figyelemre méltó, mivel a tartós globális felmelegedést jelzi.

A globális mérések mellett Európában is kiemelkedően meleg volt az október

Európában az idei október a második legmelegebb volt a mérések kezdete óta.

A szárazföldi átlaghőmérséklet 11,51 Celsius-fokot ért el, ami 1,49 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot.

Különösen Skandináviában és Kelet-Európában mértek az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket, míg a Balkán déli részén, Görögországban és Törökország nyugati térségeiben az átlagosnál hűvösebb időjárás uralkodott.

A Copernicus hangsúlyozta, hogy az októberi rekordhőmérsékletek és az óceánok tartós felmelegedése egyaránt a globális éghajlatváltozás folytatódását jelzik.

Bekeményít az időjárás: egyre komolyabb mínuszok jöhetnek a hétvégén

A köd feloszlása után többnyire napos és száraz idő várható a hétvégén, napközben 8–12 Celsius-fokkal. Az előrejelzés szerint hajnalonként azonban kemény fagyokra kell készülni, a fagyzugokban mínusz 5 foknál is jóval hidegebb lehet.

 

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