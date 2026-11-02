Riasztottak egy magyar Gripent, bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy utasszállító

Bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási engedélyt. A fenyegetés miatt a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el, a Magyar Honvédség pedig azonnal intézkedett, és riasztották az egyik magyar Gripent.

A képen magyar Gripen vadászgépek (illusztráció)Fotó: Mediaworks

Magyar Gripen szállt fel egy bombafenyegetés miatt

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe perceken belül felszállt a riasztást követően, és biztosította az utasszállító repülőgép budapesti leszállását.

A Wizz Air-járat landolását követően a magyar vadászgép visszatért a kecskeméti katonai bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át. A honvédelmi miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a légvédelmi készenléti szolgálat ismét éles helyzetben bizonyított. Kiemelte, hogy a magyar katonák szükség esetén azonnal bevethetők, és képesek biztosítani Magyarország légterének védelmét.