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Riasztottak egy magyar Gripent, bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy utasszállító

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bombafenyegetés

Riasztottak egy magyar Gripent, bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy utasszállító

25 perce
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2026. november 2-án fontos bejegyzést tett közzé Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán. A honvédelmi miniszter közölte, hogy bombafenyegetés miatt riasztották egy magyar Gripent, miután egy Wizz Air-járat Budapesten kért leszállási engedélyt.
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Bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási engedélyt. A fenyegetés miatt a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el, a Magyar Honvédség pedig azonnal intézkedett, és riasztották az egyik magyar Gripent.

20251112 Litvánia Siauliai katonai repülőtér NATO Balti misszió Augusztus 1-je óta négy hónapon keresztül a spanyolokkal együtt Magyarország felel a balti államok légtérvédelméért. A balti misszió során a magyar katonák, illetve a kecskeméti Gripenek Litvánia, Lettország és Észtország biztonságáért hajtanak végre szolgálatot. Erre azért van szükség, mert a balti államoknak nincsenek vadászgépeik, így 2004-es NATO csatlakozásuk óta légtérvédelmüket a szövetséges látják el. Oroszország szomszédságában jelenleg ez számít a legveszélyesebb NATO-missziónak. Fotó: Pozsgai Ákos PÁ Petőfi Népe PN A képen: Gripen vadászgép
A képen magyar Gripen vadászgépek (illusztráció)Fotó: Mediaworks

Magyar Gripen szállt fel egy bombafenyegetés miatt

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe perceken belül felszállt a riasztást követően, és biztosította az utasszállító repülőgép budapesti leszállását.

A Wizz Air-járat landolását követően a magyar vadászgép visszatért a kecskeméti katonai bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át. A honvédelmi miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a légvédelmi készenléti szolgálat ismét éles helyzetben bizonyított. Kiemelte, hogy a magyar katonák szükség esetén azonnal bevethetők, és képesek biztosítani Magyarország légterének védelmét.

 

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