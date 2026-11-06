Bombafenyegetés miatt riasztották a magyar Gripeneket, három utasszállítót is kísértek

Három polgári utasszállító repülőgép is bombafenyegetést kapott péntek délelőtt, ezért a NATO a legmagasabb szintű, ALPHA SCRAMBLE-riasztást rendelte el. A Magyar Honvédség Gripenjei egymás után intézkedtek a magyar légtérben.

A Magyar Légierő JAS-39C Gripen vadászgépe repül Kecskemét felett.

Fotó: ANTON BALAKCHIEV / Illusztráció/AFP

Ruszin-Szendi Romulusz beszámolója szerint a magyar vadászgépek éppen kiképzési repülést hajtottak végre, amikor megérkeztek a riasztások.

Három utasszállítót is kísértek a Gripenek

Az első érintett egy Brüsszelből Szófiába tartó Airbus A321-es volt.

A riasztás 9:48-kor érkezett, a Gripenek pedig Kaposvár térségétől a szerb határig kísérték a repülőgépet.

Nem sokkal később két Prágából induló járat is érintetté vált.

Az egyik Ciprus felé tartott, ennek bombafenyegetéséről 10:33-kor értesítették a hatóságokat. A másik Bukarestbe repült, az érintettsége pedig 10:45 körül vált ismertté. A két gép ezt követően Románia felé hagyta el a magyar légteret.

A repülőgépek távozása után a NATO légi járőrözést rendelt el az érintett határszakaszok közelében. A Magyar Honvédség vadászgépei készen álltak a szükséges feladatok végrehajtására.

Az elmúlt napokban több járatot is fenyegettek

A pénteki eseménysorozat nem előzmény nélküli. Csütörtökön több európai repülőjárat is bombafenyegetést kapott, ezért Írországban és Európa más részein is tűzszerészek vizsgáltak át repülőgépeket.

A HungaroControl csütörtökön megerősítette, hogy egy Magyarország légterén áthaladó járattal kapcsolatban is értesítést kaptak a célállomás hatóságaitól. A fenyegetés azonban akkor nem Magyarországra érkező vagy innen induló gépet érintett.

Az előző nap az is kiderült, hogy hat olaszországi járat ellen orosz ultranacionalisták nevében küldtek fenyegetéseket az olasz repülőterekre.

A héten korábban egy Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat is bombafenyegetés miatt szakította meg útját, és Budapesten szállt le. A repülőgép landolását akkor szintén a magyar légierő vadászgépei biztosították.