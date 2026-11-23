Közel egy hete váltott ki globális őrületet a GTA6 nevű játék megjelenése. A népszerű virtuális világ új verziójának piacra dobása már mintegy másfél évtizede váratott magára, és mihelyt bárki hozzáférhetett, világszinten tömegesen vettek ki a munkahelyükön szabadnapot vagy éppen hagyták ki az iskolát.

GTA6 reklámplakát a Népligetnél, Budapesten

Fotó: Szász Tamás - Origo / Origo

Balogi Zsófia családjogi szakjogász, ügyvéd és volt bíró szerint a videójátékok – köztük a várva várt GTA6 – hatásai messze túlmutatnak a szórakozáson, és a szülői felügyeleti perekben is komoly érvekké válhatnak.

— Míg a játékban szinte bármi megtehető, addig a valóságban világos korlátok és társadalmi szabályok működnek, amelyek elmosódása különösen érzékeny helyzeteket teremthet a még formálódó személyiségű fiataloknál – magyarázta az ügyvéd, utalva a számítógépes játék lényegére. A virtuális valóság lényege, hogy ki-ki átélhet egy általa elképzelt történetet. Ha éppen ahhoz van kedve, akár kalapáccsal is szétverheti egy másik karakter fejét, bankot rabolhat, vagy gyalogosokat gázolhat halálra a zebrán. A játék ellenzői szerint még az sem ad okot a megnyugvásra, hogy a fejlesztők által beépített korlátozások miatt gyermekkaraktereket nem lehet megölni, mint ahogy egy iskolai mészárlás is kivitelezhetetlen, illetve a szexualitás megjelenítése is demósított.

Balogi Zsófia az Origónak arra is rávilágított, hogy a virtuális térben átélt cselekvések és a valóság közötti feszültség egyes embereknél kettős megítélést, belső bizonytalanságot vagy akár szorongást is kiválthat, különösen akkor, ha valaki hajlamos a túlzott azonosulásra vagy a fantázia és a valóság határainak elmosására.

— Már az „a játékban megtehetem, a valóságban nem” kettőssége is okozhat belső feszültséget egy olyan személyiség-szerkezetű embernél, pláne gyermeknél, aki hajlamos a tudathasadásra, vagy nehezebben kezeli ezeket a határokat – fogalmazott az egykori bírónő, aki gyermekelhelyezési perekben számtalanszor figyelembe vette azokat a tényezőket is, hogy például melyik fél engedélyezte a számítógépes játékok túlzott használatát.