Közel egy hete váltott ki globális őrületet a GTA6 nevű játék megjelenése. A népszerű virtuális világ új verziójának piacra dobása már mintegy másfél évtizede váratott magára, és mihelyt bárki hozzáférhetett, világszinten tömegesen vettek ki a munkahelyükön szabadnapot vagy éppen hagyták ki az iskolát.
Balogi Zsófia családjogi szakjogász, ügyvéd és volt bíró szerint a videójátékok – köztük a várva várt GTA6 – hatásai messze túlmutatnak a szórakozáson, és a szülői felügyeleti perekben is komoly érvekké válhatnak.
— Míg a játékban szinte bármi megtehető, addig a valóságban világos korlátok és társadalmi szabályok működnek, amelyek elmosódása különösen érzékeny helyzeteket teremthet a még formálódó személyiségű fiataloknál – magyarázta az ügyvéd, utalva a számítógépes játék lényegére. A virtuális valóság lényege, hogy ki-ki átélhet egy általa elképzelt történetet. Ha éppen ahhoz van kedve, akár kalapáccsal is szétverheti egy másik karakter fejét, bankot rabolhat, vagy gyalogosokat gázolhat halálra a zebrán. A játék ellenzői szerint még az sem ad okot a megnyugvásra, hogy a fejlesztők által beépített korlátozások miatt gyermekkaraktereket nem lehet megölni, mint ahogy egy iskolai mészárlás is kivitelezhetetlen, illetve a szexualitás megjelenítése is demósított.
Balogi Zsófia az Origónak arra is rávilágított, hogy a virtuális térben átélt cselekvések és a valóság közötti feszültség egyes embereknél kettős megítélést, belső bizonytalanságot vagy akár szorongást is kiválthat, különösen akkor, ha valaki hajlamos a túlzott azonosulásra vagy a fantázia és a valóság határainak elmosására.
— Már az „a játékban megtehetem, a valóságban nem” kettőssége is okozhat belső feszültséget egy olyan személyiség-szerkezetű embernél, pláne gyermeknél, aki hajlamos a tudathasadásra, vagy nehezebben kezeli ezeket a határokat – fogalmazott az egykori bírónő, aki gyermekelhelyezési perekben számtalanszor figyelembe vette azokat a tényezőket is, hogy például melyik fél engedélyezte a számítógépes játékok túlzott használatát.
Balogi arra is felhívta a figyelmet, hogy egy még alakulóban lévő értékrend és személyiség esetén a képernyőn látott durva, gátlástalan minták – például a szabályok semmibevétele, a gázolás vagy a fegyverhasználat – könnyebben beépülhetnek, ha nincs mellettük tudatos szülői kapaszkodó és keretrendszer.
A szakjogász kiemelte, hogy a gyerekek és a fiatalok sokszor éppen a játékokon, szerepjátékokon és szituációkon keresztül próbálnak ki különböző viselkedésformákat és társadalmi szerepeket. Amikor azonban a virtuális világban a szabályszegés és az erőszak válik jutalmazottá vagy megszokottá, az éles ellentétben áll azzal, amit a mindennapi életben – például egy gyalogátkelőhelynél vagy a közlekedési szabályok betartásánál – tanulniuk kellene.
Balogi Zsófia szerint a valósághűbb megjelenítés, a karakterek reakciói és a részletgazdag világ még erősebben hat arra, aki belefeledkezik a játékba, miközben a valódi életben nem a gombnyomás, hanem a felelősség és a következmény határozza meg minden lépésünket.
A jogász úgy véli, hogy a korhatár-besorolás önmagában nem mentesíti a felnőtteket a felelősség alól. Hiába jelzi a gyártó egyértelműen, hogy egy játék felnőtteknek szól, a mindennapi gyakorlatban mégis gyakran előfordul, hogy fiatalok jutnak hozzá korlátok és felügyelet nélkül.
Senki nem ül folyamatosan a játékos mellett, így a szülői felügyelet hiánya, a mértéktelen játékidő vagy a kontrollálatlan tartalomfogyasztás könnyen a nevelési képesség és a szülői felelősség megítélésének részévé válhat egy vitás helyzetben
– szögezte le Balogi.
GTA6 a bíróságon?
Kérdés tehát, hogy mikor válik a videójáték jogi kérdéssé?
— A videójátékok, a képernyőidő és a korhatáros tartalmak kérdése a szülői felügyeleti perekben egyáltalán nem ritka. Ilyenkor a bíróság és a szakértők nem pusztán azt nézik, hogy egy adott játék szerepel-e a polcon, hanem azt vizsgálják, hogyan viszonyul a szülő a gyerek neveléséhez, milyen határokat szab, milyen értékeket közvetít, és mennyire képes figyelemmel kísérni a gyermek fejlődését és környezetét – magyarázta a szakember.
Mint rámutatott, a nevelési elvek és az értékrendek eltérése élesen megmutatkozhat abban, ha az egyik fél szigorúbb kereteket és ellenőrzést tart fontosnak, míg a másik szinte mindent megenged. Különösen érzékeny lehet a helyzet akkor, ha egy gyermek már eleve pszichésen sérülékenyebb, beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzd, hiszen nála a kontrollálatlan ingerek és a feszültséggel teli játékok még erősebben befolyásolhatják a mindennapi működést.
Balogi Zsófia üzenete egyértelmű: a technológia és a játékvilág önmagában nem az ördögtől való, de a valódi iránytű mindig a szülői jelenlét, a józan határhúzás és a valóságban is vállalt felelősség marad.
- A korhatár-besorolás önmagában nem mentesít a felelősség alól, hiszen a gyártó jelzi a 18-as besorolást, a betartása pedig már a szülő saját felelőssége. Ha a szülő ennek ellenére engedi, az már a nevelési képessége megítélésében is megjelenhet. A gyártó így levédi magát, míg a felnőtt döntése következményekkel járhat.
- A szülői felügyeleti perekben sokszor éppen a nevelési elvek és az értékrendek eltérése válik éles ütközési ponttá. Gyakori vitaforrás, ha az egyik fél korlátok nélküli képernyőidőt vagy játékozást enged, míg a másik szabályokhoz köti azt. Ez különösen érzékeny lehet ott, ahol még alakulóban van a gyermek értékrendje.
- A túlzott vagy szabályozatlan videójátékozás fáraszthatja a gyereket, és elvonhatja a figyelmét a tanulástól. Egyes gyerekeknél hiperaktivitáshoz vagy más kedvezőtlen hatásokhoz társulhat. A lényeg ilyenkor a mérték és a szülői keretek megléte.
- A valóságban nem mindegy, hogyan viszonyul valaki a szabályokhoz és a társadalmi elvárásokhoz. Már az is árulkodó lehet, ha egy szülő a mindennapi életben – például a közlekedésben vagy a törvények betartásában – milyen mintát mutat. Ezek a viselkedési minták sokszor tudattalanul is beépülnek a gyerek nevelésébe.