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Budapest

Két gyalogost is elgázoltak Budapesten egy nap alatt

29 perce
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Két gyalogosgázolás történt kedden Budapesten, szerencsére egyik esetben sem történt súlyos sérülés. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azonban figyelmeztet: az esős, borongós időben sokkal könnyebben elkerülheti egymást a sofőrök és a gyalogosok figyelme. Az előrejelzések szerint egész héten hasonló időjárásra kell készülni.
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Budapestgázolásgyalogos

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, miszerint kedden két gyalogost is elütöttek Budapesten.

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Kedden két gyalogost ütöttek el Budapesten - Illusztráció
Fotó:  Pixabay 

A rendőrség felhívja mindenki figyelmét, hogy az esős időben a tükröződő aszfalt, a rosszabb látási viszonyok és a hosszabb fékút mellett már nem biztos, hogy marad elég idő és távolság a megállásra.

A mai két balesetben szerencsére nem történt súlyosabb sérülés.

Az autósoknak és a gyalogosoknak is fokozottabban kell figyelniük

A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy lassítsanak, különösen a zebrák közelében, és számítsanak arra, hogy nehezebben veszik észre a gyalogosokat. A gyalogosoknak pedig azt tanácsolják, hogy figyeljenek arra, ne takarja el a látásukat az esernyő vagy a mélyre húzott kapucni.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy sem autóvezetőként, sem gyalogosként nem szabad abból kiindulni, hogy a másik fél biztosan észrevette őket. Az előrejelzések szerint egész héten hasonló időre számíthatunk.

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