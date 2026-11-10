Két gyalogost is elgázoltak Budapesten egy nap alatt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, miszerint kedden két gyalogost is elütöttek Budapesten.

Kedden két gyalogost ütöttek el Budapesten - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A rendőrség felhívja mindenki figyelmét, hogy az esős időben a tükröződő aszfalt, a rosszabb látási viszonyok és a hosszabb fékút mellett már nem biztos, hogy marad elég idő és távolság a megállásra.

A mai két balesetben szerencsére nem történt súlyosabb sérülés.

Az autósoknak és a gyalogosoknak is fokozottabban kell figyelniük

A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy lassítsanak, különösen a zebrák közelében, és számítsanak arra, hogy nehezebben veszik észre a gyalogosokat. A gyalogosoknak pedig azt tanácsolják, hogy figyeljenek arra, ne takarja el a látásukat az esernyő vagy a mélyre húzott kapucni.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy sem autóvezetőként, sem gyalogosként nem szabad abból kiindulni, hogy a másik fél biztosan észrevette őket. Az előrejelzések szerint egész héten hasonló időre számíthatunk.

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